Refuerzan seguridad en ecoparque tras incendio

Ante la constante problemática de incendios al interior del Ecoparque desde diciembre de 2022 a la fecha, la dirección de Medio Ambiente, comenzó con la aplicación de medidas preventivas al interior y exterior de este recinto urbano como son los recorridos de vigilancia por parte de Seguridad Pública, para evitar que este tipo de actos se vuelvan a repetir.

Además de esta estrategia, también se capacitó a dos personas en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para la atención a incendios forestales, mantenimiento para la limpieza de áreas, con la finalidad de evitar el crecimiento de maleza que pueda generar riesgos, así lo manifestó, Alberto de la Torre Gleason, titular de la dependencia.

Respecto a las investigaciones sobre el siniestro de hace dos semanas en el Ecoparque, el funcionario municipal, señaló que como tal no existe un avance en el tema, sin embargo, la dependencia, ya realizó la denuncia correspondiente para esclarecer los hechos y dar con el paradero del o los presuntos culpables.

Local Sin responsables en incendio en Ecoparque

“Nosotros seguimos tomando medidas más que de investigación porque no es nuestro campo, pero, sí preventivas, se está reforzando la vigilancia con la ayuda de Seguridad Pública, con más rondines (…), sabemos que, ahorita por la época de secas y por las malas costumbres que tenemos, somos presas de los incendios no solo en Salamanca, sino en todo el estado de Guanajuato, lamentable por parte de la ciudadanía no tenemos esa cultura preventiva”, explicó.

Los incendios al interior del Ecoparque, se han convertido en acontecimientos recurrentes desde diciembre del 2022 a abril del 2023 y aunque los reportes ciudadanos sobre pasan las estadísticas oficiales y no se incluyen dentro de la demarcación de este espacio, la dependencia municipal, únicamente tiene contabilizados tres al interior y 1 más al exterior de este espacio convivencia y familiar.

A lo largo de cuatro meses, el gobierno municipal, ha externado sus intenciones para interponer una denuncia por daños al recinto, posteriormente y luego de que se registró un nuevo incendio el pasado 25 de abril, la administración municipal decidió abrir un proceso legal para dar con el presunto responsable.