Refuerzan operativo “Motociclista seguro”

Gracias a los operativos implementados por la dirección general de Movilidad, Tránsito y Vialidad para prevenir accidentes en motocicletas y lesiones que pudieran poner riesgo a las personas que utilizan este tipo de vehículos. En lo que va del año se han infraccionado a 312 motociclistas.

El director de la dependencia Martín Rodríguez Ayala señaló que los principales motivos de estas infracciones son por no portar cascos, no tener placas, ni licencia de conducir específica para motocicleta, además se han recuperado 74 motocicletas de las cuales no pudieron acreditar propiedad.

Luego del accidente ocurrido el pasado domingo donde un motociclista se impacto contra un autobús de personal lo que ocasiono que este último se incendiara, el funcionario señaló que intensificaran los operativos de motociclista seguro y recordó la importancia de portar casco y respetar las señales viales.





No portar cascos, no tener placas, ni licencia de conducir específica para motocicleta son los motivos más frecuentes.





Además destacó que la instancia municipal ha suspendido los eventos conocidos como “arrancones” al mantener vigilancia en los sitios donde los llevaban a cabo, sin embargo no se tenía reporte de eventos similares en las calle Zaragoza y Guerrero, donde ocurrió el choque entre una motocicleta y un camión de pasajeros, en el que terminó incendiado el vehículo.