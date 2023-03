Reforzarán la seguridad en las inmediaciones del Mercado Tomasa Esteves

Ante los lamentables hechos ocurridos a comerciantes del mercado Tomasa Esteves, el alcalde César Prieto Gallardo, informó que se mantendrá un trabajo coordinado entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional para poder salvaguardar la integridad de los habitantes y mejorar las estrategias de seguridad. Ante los ataques armados en la periferia del mercado Tomasa Esteves, se enfatizó que se ha elevado el delito de homicidio en lo que va del año, los cuales no son dirigidos hacia la comunidad en general.

El pasado sábado durante la tarde, en la calle 5 de mayo, se registró un ataque armado en contra de un comerciante, el cual perdiera la vida derivado de las lesiones producidas por los impactos de arma de fuego. Este hecho causó el miedo entre los comerciantes ya que se volvió a presentar estos hechos en contra de ellos.





El alcalde lamenta los hechos ocurridos en relación a delitos de alto impacto.





Posteriormente se registró un ataque armado en la colonia San Gonzalo en donde dos hombres originarios de Irapuato, resultaran lesionados. Tras el ataque, uno de ellos perdió la vida. Estos hombres tenían como oficio el ser comerciantes.

El alcalde César Prieto Gallardo, enfatizó que se estará llevando a cabo modificaciones en las estrategias de seguridad para el municipio.





El pasado miércoles se registró otro ataque armado a comerciantes originarios del municipio de Irapuato.





“Hemos tenido reuniones constantes con el General Jaramillo, quien también está preocupado, ya que los homicidios han ido al alza, en este año en el mes pasado de febrero ha sido el mas alto en mi administración con un total de 23 casos; es un delito que no nos compete pero nos afecta por el cierre de locales y la gente no transita de manera normal en la ciudad; estos hechos no es hacia la ciudadanía, y nuestro trabajo es evitar que esto se siga presentando este tipo de situaciones, trabajamos con Guardia Nacional y el gobierno federal para mejorar las estrategias”, explicó César Prieto.

El mandatario explicó que se estarán viendo de que manera se podrá intervenir en el mercado Tomasa Esteves y con ello poder trabajar también en los comercios aledaños y poder brindar la seguridad en ellos.





Al día de ayer se confirmó que uno de los dos lesionados perdiera la vida.





“Yo entiendo la preocupación que tienen, se levantan con la intención de llevar el sustento a su familia, nosotros como autoridad estamos actuando y tengan la confianza de denunciar algo irregular, es complicado porque tienen la preocupación de tener una represalia y pueden hacerlo de manera anónima”, añadió.

César Prieto Gallardo, detalló que los comerciantes deben de confiar en los trabajos que realizan las autoridades municipales en el tema de seguridad.