Reforzarán campaña para evitar la proliferación de mosco del dengue en Salamanca

A pesar de contar con un total de 120 ovitrampas en el municipio de Salamanca, personal de Vectores han reforzado los trabajos en zonas de riesgo como lo son en San Juan de la Presa, Pitayo y San pedro, donde el año pasado se registraron el año pasado se registraron casos sospechosos de Dengue.

“Estamos reforzandolo con lo que es una captura de moscos, nosotros trabajamos por componentes y en epidemiología, ovitrampas, control larvario, entomología y tenemos rociado intradomiciliario y termonebulización que es con lo que cerramos; nosotros seguimos realizando operativos focalizados en donde tenemos moscos adultos. Ahorita empieza la temporada alta, vienen las vacaciones y no estamos exentos de que podamos tener algún caso sospechoso, entonces para ello estaremos reforzando todos los componentes desde lo que es el estudio entomológico en todas las zonas además de realizar una estratificación de zonas de riesgo, porque el año pasado algunas colonias presentaron un caso sospechoso de dengue, como lo fueron San Juan, Pitayo, San Pedro y entonces ahí a lo largo del año hemos reubicado unas ovitrampas en los lugares en donde tuvimos casos sospechosos y estamos monitoreando y es en base a la captura de mosco y ovitrampas”, explicó María Luisa Mosqueda Guerrero, Integrante de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V

De acuerdo a la positividad organizan a las brigadas para generar un plan de acción para realizar las actividades específicas de control larvario. Dentro de las actividades a realizar son el ingreso a los domicilios solicitando a los propietarios a ejercer la acción “Lava, Tapa, Voltea y Tira”.

“Nuestras actividades son preventivas contra la enfermedad del Dengue, nosotros salimos todos los días, hacemos operativos focalizados dependiendo la positividad que nos arrojen unas ovitrampas que tenemos, en ellas se depositan los huevecillos de mosquitos y en base a la positividad nosotros realizamos las actividades de los seis municipios correspondientes a la Jurisdicción Sanitaria V”.

Ante la situación de casos de positividad de mosquitos de transmisión de Dengue en otros municipios del estado, en Salamanca se continúa con cero casos detectados en la entidad.

“Ellos pasan, revisan los depósitos de agua, los controlan, aplican un larvicida en caso de que sea necesario de que san positivos a larva y si no se lleva a cabo la acción física de lavar, tapar y eliminar todo lo que se tenga que eliminar que sirva como criadero para un mosquito; aquí en Salamanca tenemos instaladas mil 20 ovitrampas, no es que nos hayan arrojado un alto índice pero toda la zona norte tenemos en el dren de sardinas se están trabajando las colonias aledañas al mismo porque evidentemente es un riesgo en la reproducción de mosquitos, pero no de importancia médica. Hasta ahorita tenemos poca posibilidad de mosquitos de Dengue”, explicó.

Para finalizar en el mes de Julio estarán llevando a cabo la nebulización espacial en todo el municipio de Salamanca. Cabe mencionar que hace unos días se trabajó en el dren de Sardinas así como también limpieza de un canal de riego que se encuentra cerca de la comunidad de Los Prieto.