Reforzará Protección Civil vigilancia en cuerpos de agua de Salamanca, tras muerte de joven en presa

Luego de que una persona falleció ahogada en las aguas de la presa de Mendoza, la tarde noche del domingo, la dirección de Protección Civil exhortó a los visitantes a respetar las restricciones de introducirse a bañar en cuerpos de agua, debido a los riesgos que contraer esta actividad, por lo que también se solicitó el apoyo a los ejidatarios para evitar situaciones que lamentar.



“Lamentable lo sucedido el día de ayer, y de verdad que los ciudadanos nos sorprenden porque piensan que no pasan cosas, no necesitamos ver que alguien realmente fallezca como lo ocurrido el día de ayer para que crean que es verdad lo que nosotros les estamos diciendo; hay letreros se les dice, realizamos recorridos y le pedimos a los ejidatarios que ellos están ahí todo el tiempo diga que está prohibido meterse, entendemos que luego llega la gente y les vale aunque nosotros digamos que está prohibido y lo toman a mal”, señaló Dinorath Lastiri titular de Protección Civil.



La funcionaria señaló que la ciudadanía no acata la señalética que se presenta en estos lugares, como lo es en la Presa de Mendoza, donde el día de ayer por la tarde noche se registró el fallecimiento de un joven aproximadamente de 17 años de edad.



, señaló.Así mismo comentó que,Previo a lo ocurrido el día de ayer, la dirección deha llevado a cabo acciones de concientización hacía la ciudadanía para que no ingresara a estos cuerpos de agua, justamente para evitar estos hechos.

, señaló.Dinorath Lastiri dijo que,