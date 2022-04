Reforma electoral de AMLO representa un retroceso

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales de cada entidad del país, representaría un retroceso para la vida democrática de México, consideró la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz.

Lo anterior tras la iniciativa de reforma a la Ley Electoral planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que incluye entre otros aspectos, la desaparición de los organismos electorales locales, así como la reducción de los legisladores por la vía plurinominal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En ese sentido, la titular del IEEG calificó como desafortunada las reformas planteadas por AMLO, ya que si bien dijo es necesario fortalecer la Ley Electoral, la federalización de las elecciones no es la solución, ya que atenta con el esquema de arbitraje electoral en México.

Desafortunada la decisión de desaparición de los OPLES.

“Sería una decisión no tan afortunada tratar de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Es una de las instituciones en la que la ciudadanía confía más. (…) También en los estados. De manera particular, en Guanajuato, tenemos un organismo electoral que desde hace 27 años organizamos elecciones de manera transparente, tranquila y en forma pacífica. Eso no lo debemos dar por sentado”, afirmó.

Canchola Elizarraraz insistió en que el sistema de elecciones con el que se cuenta es el idóneo, ya que la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) garantiza la cercanía de las instituciones electorales con la ciudadanía.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular durante el primer domingo del mes de agosto. Asimismo, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.

Además de la eliminación de las diputaciones plurinominales y de legisladores federales y locales, donde la Cámara de Diputados la integrarían 300 diputaciones y la Cámara de Senadores 96.

➡ Propuesta de Reforma Electoral atenta contra democracia: Coparmex

Mientras que para elecciones de diputados, senadores y ayuntamientos se obtendría de acuerdo al porcentaje de votos que obtenga cada partido político la cantidad de representantes.

En ese sentido, se reduce los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios y un límite de hasta nueve regidurías; además de la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos, por mencionar algunos.