SAQUEO

Un trabajador con más de 40 años laborando no se lleva de indemnización, liquidación o finiquito las enormes cantidades de dinero con las que se despachan los funcionarios al terminar su gestión, como va a ocurrir con aquellos que concluyen en las administraciones municipales. Sólo por tres años, los altos funcionarios se llevan cantidades estratosféricas, no se diga los diputados locales y federales.

AÑO DE HIDALGO

Total, que aunque aparentemente sea de manera “legal”, finalmente se da el infame “año de Hidalgo” entre alcaldes, regidores, síndicos, directores, secretarios, asesores, sobre todo aquellos que fueron leales con el jefe. Se llevan una fuerte liquidación y además un bono extra por haber “servido a la patria, al estado o al municipio” (¡qué sacrificio!), que no deja de ser un saqueo del erario público. Y eso que la federación ha recortado presupuesto.

RECORTE

Precisamente el gobernador Diego Sinhue está confirmando que el año que entra Guanajuato nuevamente sufrirá un brutal castigo por parte de la “cuatro te”, al dejar de enviar más de 7 mil millones de pesos que se suman a los más de 20 mil millones que se agandalló en los dos años anteriores, lo que da casi 30 mil millones de pesos menos para nuestra entidad.

ATAQUE

En base a las investigaciones que ha estado desplegando el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, se confirma -como lo consignamos ayer en este espacio- que el atentado con explosivos en Salamanca fue un ataque directo contra el gerente del restaurante, según informó el gobernador Diego Sinhue con lo que podría descartarse como acto terrorista y más si se toma en cuenta que ese hecho desgració la vida de las víctimas que sobrevivieron y se encuentran graves. ¿Ya pensaron en la posibilidad de la pena de muerte?

AUMENTO

Como se consignó en el espacio del domingo, los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) están demandando un aumento salarial del 30 por ciento porque argumentan que el que perciben no corresponde al desempeño que han tenido. Son músicos de alta calidad. El director del grupo no ha podido ser localizado, el área de “comunicación” social de la casa de estudios dijo que lo iban a checar pero a la fecha nada.

SORDOS

Fue el músico Óscar Esqueda quien salió al quite para declarar que merecen un incremento salarial. De hecho, antes de la pandemia ya hubo manifestaciones de inconformidad por los bajos ingresos que perciben, pese a que han posicionado al ensamble como uno de los mejores a nivel nacional e internacional. Tampoco han sido escuchados ni por el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino.

PROTESTA

La dirigencia de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo (ASPAAUG), no ata ni desata. Seguramente las autoridades universitarias y el sindicato charro están esperando que haya un paro de labores o sean colocadas las banderas rojinegras. Por lo pronto, los músicos dieron un concierto el pasado viernes, bajo protesta y con un cartel de “queremos alza salarial”. No cabe duda que el arte y la cultura están pasando a último término. No eran así en la UG.