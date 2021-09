CONMOCIÓN

No nada más la sociedad salmantina, también la del estado de Guanajuato e inclusive a nivel nacional e internacional -porque ya lo difundieron diarios de otros países-, está conmocionada por el cobarde atentado con artefactos explosivos en un restaurante de la vecina población, la tarde del domingo. En Guanajuato hemos padecido violencia extrema, masacres, desapariciones de personas, feminicidios, pero este hecho sangriento rebasa todos los límites.

ATAQUE

Da la impresión, a primera vista, que el ataque fue directo contra uno de los socios del restaurante quien en ese momento hacía una pausa para celebrar su cumpleaños junto con algunos de sus compañeros y casualmente les llega un paquete “con globos y serpentinas” en una motocicleta como si fuera un regalo, según las primeras versiones, que en realidad contenía una bomba la cual estalló al momento en que el festejado y otro trabajador lo abrían. Los dos murieron, como sabemos.

AMENAZA

Allá en Palacio Nacional suponen que sólo fue un acto para sembrar terror, como los que sucedían en Colombia, con lo que intentan descartar la extorsión; sin embargo, hay surgido muchas conjeturas al respecto de un hecho gravísimo que arrebata la vida a dos personas ampliamente conocidas, trabajadoras, honestas que pudieran haber sido víctima del narcoterrorismo y es un aviso de que sucesos como el de Salamanca se pueden volver a repetir.

ESFUERZOS

Es momento de que tanto el gobierno del estado encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el inquilino de Palacio Nacional, que se dice de izquierda, unan fuerzas para emprender una amplia investigación que esclarezca el bombazo y se capture a los presuntos responsables, pero a la vez el reclamo de la sociedad es que se ponga un alto definitivo a la violencia porque no dudamos que absolutamente todos estamos hasta la madre de tanta sangre y de tantas víctimas.

DELITOS

La “estrategia” federal de “abrazos no balazos” ha sido un fracaso total y un desastre, porque el hecho de no combatir a los grupos armados clandestinos, ha propiciado que estos se consoliden, amplíen su radio de acción y estén actuando impunemente. A nivel estatal, nos guste o no nos guste, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han hecho esfuerzos enormes por desarticular a las bandas criminales, incluso persiguiendo delitos del fuero federal.

ATAQUE QUIRÚRGICO

Si eso no fuera así, no estarían en puerta la llegada de nuevos capitales extranjeros en la entidad. Sobre este trágico hecho, el gobernador Rodríguez Vallejo o tuvo empacho en calificarlo como “acto terrorista”, en tanto que el inquilino de Palacio Nacional López Obrador dijo en la mañanera que existen antecedentes en el uso de explosivos para crear terror. Aquí en Guanajuato la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre destinó desde el domingo una célula de agentes investigadores abocados a resolver este caso. Hay versiones, por otra parte, de que entre los grupos criminales ya haya terroristas extranjeros, expertos en explosivos y en ese tipo de ataques. El de ayer fue quirúrgico.