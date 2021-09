PESADILLA

En una auténtica pesadilla y pérdida de tiempo se ha convertido realizar trámites en el Registro Civil de Irapuato. Es lamentable no sólo por la serie de requisitos sobre todo cuando se trata de actualizar datos de un acta de nacimiento, por ejemplo, sino también por el trato descortés de algunas empleadas que tienen a su cargo atender a los ciudadanos. La famosa reforma regulatoria es pura demagogia, esa de la que tanto se han vanagloriado los burócratas dorados, es decir, los altos funcionarios.

CONTAGIO

Además, ahí en las oficinas de gobierno del boulevard Díaz Ordaz no cuidan los protocolos sanitarios y se corre el riesgo de un contagio masivo de coronavirus. En el interior de dichas instalaciones se encuentra un módulo del Registro Civil, precisamente, en vez de que se encuentre en el exterior. Afuera, enormes filas de personas y, adentro, un amontonamiento de público.

REGISTRO

Todo indica que el irapuatense Eduardo López Mares va a ser presidente del comité estatal del PAN. Se separó de la secretaría general para contender por la presidencia. Dejan en la orilla a Pilar Ortega quien había levantado la mano, pero parece ser que el machismo se impone nuevamente.

ALARDE

Una pésima señal a los vecinos del norte, que más bien pareció amenaza, la dio el inquilino de Palacio Nacional al pedir “respetuosamente” a los gringos levantar el embargo a la isla de Cuba, para después hacer un supuesto alarde de fuerza con el desfile militar, como para respaldar su alegato. El gobierno norteamericano ha de estar muerto de risa, tan es así que ni siquiera dio respuesta. Da pena ajena, la verdad, esa actitud del tabasqueño.

A CONSULTA

Pero, más que pedir al gobierno estadounidense que “libere” a la isla, el régimen de la “cuatro te” mejor debería organizar una consulta popular para saber si es conveniente o no que se cancele ese embargo. Es más. Que la consulta sea internacional.

BLOQUEO

No se predica, sin embargo, con el ejemplo. En la república mexicana varias entidades federativas, incluyendo la nuestra, están padeciendo un grosero bloqueo por parte de la 4T desde que esta asumió la presidencia. Para citar los casos más graves, primero propició una terrible escasez de gasolinas; luego recortó las participaciones federales; y recientemente ha condicionado la entrega de vacunas contra el coronavirus.

CALENTURAS

Por si fuera poco, el envío de fuerzas federales para coadyuvar en el combate al crimen organizado sólo ha sido una simulación. La violencia va en aumento, los ataques por parte de Palacio Nacional no cesan contra los titulares de las instituciones guanajuatenses. Así es que el oriundo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, debe empezar por levantar el bloqueo contra Guanajuato y otros estados y no andar sudando calenturas ajenas, lo que contradice su alegato de no intervención en otras naciones. Por cierto, ¿nos podrían informar si Estados Unidos ya levantó el bloqueo a Cuba? ¿Nos hicieron caso los gringos?