PREVENCIÓN

Dicen que la atención y prevención de los desastres naturales no es tarea exclusiva de la federación; también corresponde a las entidades federativas y a los municipios. Hemos visto, sin embargo, que parece ser que ninguno de los tres niveles ha asumido cabalmente esa responsabilidad, sino que se actúa – mal harían si no- cuando el daño ya está hecho, en el caso de fenómenos naturales o aquellos propiciados por la mano del hombre.

INDOLENCIA

Ejemplos hay muchos en diversas partes de la república mexicana en donde sale a relucir la indolencia de las autoridades en turno, como fue el caso del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, o el de las terribles inundaciones en Tula, Hidalgo o, para no ir tan lejos, en comunidades de Abasolo. Nadie niega que se están atendiendo, pero da la impresión de que no se tomaron medidas preventivas.

FENÓMENOS

A todo esto, habría que averiguar qué tan actualizados se encuentran los Atlas de Riesgos nacional, de los estados y de los municipios porque las direcciones de Protección Civil o los gobiernos respectivos lo han dejado pasar, pese a la temporalidad o recurrencia de los fenómenos naturales, como los que estamos padeciendo actualmente: inundaciones, sismos y derrumbes.

OBSOLETOS

Se necesita saber qué están haciendo para mantener actualizados los Atlas de Riesgos que rigen la política de prevención de desastres derivados de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos, que permitan difundir los resultados de los análisis de peligro, vulnerabilidad o de riesgo. En enero del 2020, el Senado hizo un exhorto a actualizar los Atlas de Riesgos. ¿Lo harían?

LA TORRE

Le van a dar a los irapuatenses y a la región literalmente en la torre si el gobernador Diego Sinhiue retira la eventual inversión de 150 millones de pesos que están destinados para la nueva torre de especialidades médicas en Irapuato, ante las resistencias que ha habido por parte de un grupo de ambientalistas, al interponer un amparo para suspender la obra dizque para evitar la muerte de unos cuantos arbolitos, siendo que la salud y la vida de las personas es más importantes.

LORENA APOYA

Si bien el balón está en la cancha del actual Ayuntamiento, el error de este consistió en no haber socializado el proyecto como sí se hizo con la modernización de varias avenidas. No obstante, a nadie conviene profundizar las diferencias de opinión. Sabemos, además, que la alcaldesa electa Lorena Alfaro García está a favor de la obra; sería un grave error distanciarse del gobernador, afortunadamente esto no es así, porque el costo lo pagaríamos los irapuatenses.

DIÁLOGO

Creemos que es hora del diálogo. Las partes deben sentarse a analizar pros y contras, incluso con los ecologistas. Se debe dejar a un lado la soberbia, los malos entendidos. La grilla no cabe en este proyecto que debe seguir. Nos quejamos de que siempre le toca a León la mayor parte de la obra pública, pero ahora que vamos a tener ni más ni menos que un hospital de especialidades, la bloqueamos.