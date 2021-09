RESOLUCIÓN

El pasado jueves por la noche, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió confirmar el triunfo de la que será la primera mujer presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, luego de que Morena por conducto de José Aguirre Gallardo, ex candidato de morena a la alcaldía, impugnara el resultado del proceso electoral del 6 de junio.

GRAN RETO

Lorena Alfaro se va a convertir en la alcaldesa de la ciudad fresera con el gran reto de hacer el mejor papel al frente del gobierno municipal. La alcaldesa electa ha dicho que será un gobierno incluyente con los mejores perfiles para brindar un mejor servicio a todos los irapuatenses.

EXPERIENCIA

Sabemos que Alfaro García tiene la experiencia en la administración y tiene la experiencia como legisladora y esto redundará en que los habitantes de Fresópolis estén tranquilos de que llevará a buen puerto el barco de este municipio de Irapuato, uno de los más importantes del estado.

CRÍTICO

José Aguirre después de conocer el fallo del Poder Judicial de la Federación dijo que será un crítico de la administración de panista. Ojalá así sea sólo hay que esperar que no se duerma, como le sucedió en San Lázaro en el primer día que fue diputado federal.

SIN COLOR

No estaría de más, que la presidenta electa sostenga un encuentro con el segundo lugar de la contienda para entablar diálogo, escuchar propuestas, porque no se pueden desdeñar los votos conseguidos por Pepe Aguirre y habrá que gobernar para todos sin colores partidistas. Aguirre, por su parte, debe actuar con toda responsabilidad y no polarizar a los irapuatenses porque a nivel nacional hay hartazgo entre los mexicanos por el discurso de odio, de revanchismo, de resentimiento, que brota desde el pecho, que no es bodega, del tabasqueño.

AL QUITE

Dos mujeres salieron al quite en evaluar, planear, organizar y tomar decisiones por los efectos desastrosos causados por las tempestades que inundaron varias zonas de Guanajuato. Se trata de la presidenta del DIF estatal, Adriana Ramírez Lozano, y la secretaria de gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo quienes, con premura, acudieron a las zonas afectadas por las inundaciones. El liderazgo mostrado por estas damas son un ejemplo a nivel nacional.

TULA

En cambio, a nivel federal no ha habido siquiera un mensaje de aliento para los miles de damnificados por la inundación en Tula, Hidalgo, así como en varios lugares de la Ciudad de México y el Estado de México; incluso el presidente municipal Manuel Hernández Badillo se presentó cuatro días después.

RECLAMOS

El alcalde perredista acudió al denominado andador Quetzalcóatl en Tula a bordo de una camioneta cargada de víveres pero, ¿qué creen?, los vecinos lo echaron con cajas destempladas, porque no le vieron en los momentos más críticos del siniestro. Durante su visita hubo hasta un conato de violencia y reclamos por no haber recibido una alerta. A ver si no le sucede lo mismo a “ya saben quién” porque no da la cara a los afectados.