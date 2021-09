¿Y EL FONDEN?

Creado por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era utilizado para ayudar a los mexicanos en casos de afectaciones causadas por fenómenos naturales, verbigracia, terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Aquí consignamos que el pasado mes de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficializó la desaparición de este organismo mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

DESAPARECIDO

El Fonden, nos explican, era un instrumento financiero, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, del que salían recursos para enfrentar emergencias, mismos que eran destinados a la reparación de los bienes de personas afectadas, de infraestructura, etc. Al llegar la 4T a la presidencia, se decidió desaparecerlo porque “hay mucha corrupción”; sin embargo, luego de tres años no ha podido demostrar nada.

NULO APOYO

El tema del Fondo de Desastres Naturales viene a colación porque en este momento varias zonas del país, incluyendo a Guanajuato, están afectadas por las depresiones tropicales y los huracanes. Y resulta que la “cuatro te” no ha anunciado ningún apoyo para los miles de damnificados. López Obrador ni siquiera se ha tomado la molestia de recorrer los sitios siniestrados. Cuando debe ser populista, no lo es.

INGENUOS

Y ahora es cuando los mexicanos afectados necesitan el apoyo del gobierno el cual, sin embargo, les está dando la espalda. Ya estamos viendo cómo le están negando vacunas a los niños y adolescentes que padecen alguna enfermedad crónico degenerativa. Ya vimos también cómo suspendieron la distribución de medicamentos y tratamientos para niños y mujeres con cáncer, a quienes acusaron de ser “golpistas”. ¿Alguien cree que fluirá la ayuda a los damnificados por las inundaciones? Sería pecar de ingenuos.

CASTIGO

Otra vez la “cuatro te” se la vuelve a aplicar a los guanajuatenses: cero recursos en el proyecto de presupuesto de egresos. Ni un centavo partido por la mitad para el estado del gasto público. Cero recursos para el proyecto de la presa El Zapotillo que daría agua a León y a Jalisco. ¿De qué sirve el federalismo? Desde hace tres años, la entidad ha dejado de percibir más de 20 mil millones de pesos de la federación. Menos mal que el tabasqueño dice que no es su fuerte la venganza.

VIOLENCIA

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, tiene un enorme reto por delante, al igual que sus homólogos que tomarán posesión el 10 de octubre próximo. Aparentemente la capital zapatera se ha visto sacudida por una serie de homicidios. Pero no hay que ver el árbol y no el bosque. El fenómeno es regional, no exclusivo de los leoneses. Varios de los crímenes son cometidos en otros lugares y los cuerpos de las víctimas son tirados en León. Se sabe, por ejemplo, que el problema más serio es en la vecina Silao de la Victoria en donde las autoridades investigadoras ya tienen detectados a los grupos criminales. La violencia que se está dando es por la pugna entre bandas y por dominar el territorio, no sólo en León. Silao es un foco rojo en el que ya se está actuando.