ABORTO

A nivel nacional no se sabe pero Guanajuato no hay mujeres encarceladas por haber abortado. Esto lo aseguró el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, momentos después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la despenalización de esa causa. Hace once años aproximadamente, en el estado hubo un escándalo porque varias mujeres estaban encarceladas por supuestamente haber abortado.

ACUSADAS

Siete de ellas, campesinas todas ellas, habían sufrido “abortos espontáneos”, es decir, no se los habían provocado y estaban presas cumpliendo una condena de hasta 35 años; sin embargo, ante las presiones de activistas, de Derechos Humanos, de la sociedad, fueron liberadas precisamente un 8 de septiembre pero del 2010. Fue un caso que impactó a nivel nacional.

ATENUANTE

Otro de los motivos por el que fueron excarceladas fue que entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco que redujo las penas de 35 a 8 años de prisión. Las siete mujeres estaban presas en el penal de Puentecillas en Guanajuato capital y, al momento de salir, el gobierno en turno hizo todos los esfuerzos por evitar que el hecho pasara desapercibido para la prensa. Al no lograrlo, prohibió a las señoras no hablar con los medios, aunque una de ellas exclamó a voz en cuello “¡Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia!”.

LA ONU

El hecho había trascendido incluso hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) razón por la cual el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez promovió reformas al artículo 156 del Código Penal que establece: “a la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente, posteriores al nacimiento de este, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión”.

LAS LIBRES

Gracias al activismo de Verónica Cruz, del centro de derechos humanos Las Libres, fue que estas mujeres pudieron dejar el penal y más porque aseguró en su momento que a ellas “se les fabricó el delito”. Desde entonces flotaba en el ambiente la necesidad de legislar la despenalización del aborto que, una vez aprobado por la Corte, a estas alturas, no deja de ser un tema polémico para quienes piensan diferente. A nivel nacional ya no podrán criminalizar a las mujeres. No hay, empero, opiniones de panistas en el estado.

PRESUPUESTO

A casi un billón de pesos asciende el gasto de inversión que la Secretaría de Hacienda propone en el paquete económico de la federación para el 2022, cuyo titular Rogelio Ramírez de la O dice que esa es una cifra histórica y que el proyecto de presupuesto de egresos está hecho bajo el principio de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto público. El discurso de siempre.

RECORTES

El gasto total neto es de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos. Se prevé que seguirán los brutales recortes presupuestales para los estados de la república, entre ellos Guanajuato que, para la 4T, es el “patito feo”.