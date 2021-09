PREMONICIÓN

Cada día que pasa parece confirmarse que, desde Palacio Nacional, hay claras intenciones de que a Guanajuato y a sus habitantes nos vaya mal o, lo que es más grave, se ven intentonas desestabilizadoras. Primero, con el asunto de la violencia y los homicidios dolosos, el robo de combustible, el tráfico de drogas y otros delitos que incumben directamente al ámbito federal y que, sin embargo, esta no los combate y, ahora, con la vacunación contra el coronavirus.

SIN VACUNAS

Hemos entrado a la segunda semana de que nuestro estado no ha vuelto a recibir una sola inyección por parte de la “cuatro te”, con lo que -ya hemos dicho- se rompe la cadena de inmunidad, además de que hay jóvenes de 18 a 29 años que no han sido vacunados, lo que da una muestra de la clase de “gobierno” federal que hay en el país: cruel e inhumano y, para acabarla de amolar, inepto.

CASTIGO

No existe ningún razonamiento lógico que nos diga por qué se está castigando, no al gobierno del estado ni a sus ayuntamientos, a los ciudadanos guanajuatenses a quienes la 4T está colocando entre la vida y la muerte y no es exagerado decirlo, si se toma en cuenta que tampoco ha distribuido biológicos para otro tipo de enfermedades, algunas de las cuáles podrían rebrotar luego de que habían sido erradicadas y que impactan directamente a la niñez y a la mujer.

POR FIN

Empieza a quedar estructurado, a prácticamente un mes del cambio de poderes municipales, el equipo de colaboradores de la alcaldesa electa Lorena Alfaro García. Recién nos comentan que el periodista Humberto Gutiérrez García ha asumido la responsabilidad del área de comunicación social para la etapa de transición.

EXPERIENCIA

Con una experiencia de 30 años y avalado por la labor profesional desarrollada en otros ámbitos, Humberto va al equipo luego de estar en la Universidad de Guanajuato, el Poder Judicial, Derechos Humanos, la entonces Procuraduría General de Justicia, y como asesor de legisladores federales y locales, entre otros cargos. La alcaldesa electa anticipa un nuevo sistema de comunicación que ya era sumamente necesario.

¿Y EL PLAN DN-III?

Por increíble que parezca y pese al desastre sufrido por habitantes de varias comunidades de diversos municipios, entre ellos Pénjamo, Abasolo y otros, no se ha aplicado el Plan DN-III-E de las fuerzas armadas. No obstante, elementos de SEDENA han ayudado a evacuar a los damnificados, pero tampoco ha habido declaratoria de desastre. De la 4T ni sus luces. ¿Y el flamante secretario de gobernación?

RECORRIDO

Ayer por la mañana la señora Adriana Ramírez Lozano, presidenta del DIF estatal, realizó un recorrido por los lugares afectados y además giró instrucciones para habilitar un albergue. Y, no es por polemizar ni por grillar, pero hasta la fecha la federación no ha dicho “esta boca es mía” ni ha enviado alimentos, ropa, cobertores, medicinas, recursos económicos pese a que debiera ser incluso un tema de la mañanera. Los que sí han recibido ese apoyo son los hermanos cubanos, venezolanos, salvadoreños, pero aquí nada.