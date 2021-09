GABINETE

La alcaldesa electa de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, dice que está trabajando arduamente para integrar su equipo de colabores con lo mejor de lo mejor; sin embargo, no hay todavía nombres de manera oficial. Eso sí, corren ciertos rumores de posibles funcionarios sobre todo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde al parecer Pedro Cortés no entra en los planes.

CELAYA

En la ciudad cajetera, el alcalde electo Javier Mendoza Márquez ya dio a conocer quiénes van en el gabinete, excepto uno: Miguel Ángel Simental que saldría de Seguridad Pública. Dice el priista -quien fue postulado por el PAN- que no va a aceptar recomendaciones ni presiones de nadie y que el único que va a tomar las decisiones es él.

SIMENTAL

Al parecer alguien de muy arriba le pidió a don Javier mantener a Simental pero aquel rechazó la petición. Por cierto, van varias veces que se ve por Irapuato al ex policía federal comiendo en conocidos restaurantes, etc., con lo que corre fuerte el murmullo de que es él quien va a hacerse cargo de la seguridad en Fresópolis. En Celaya dio muy buenos resultados, así que sería una garantía para los irapuatenses. Y más si tiene todo el apoyo del mandamás estatal. ¿Dejarán a Mendoza Márquez rascarse con sus uñas?

INUNDACIONES

Ya sabemos que los fenómenos de la naturaleza son impredecibles y que a veces o casi siempre fallan los pronósticos meteorológicos; habían dicho que este año no sería llovedor y ya vemos que no es así. Por eso llama la atención que cuando ya tenemos el agua al cuello, entonces quieran remediar el problema.

NEGLIGENCIA

Parece ser que no se tomaron las previsiones necesarias, que hubo exceso de confianza de las autoridades municipales, que no se reforzaron los bordos y por ende hay cientos de afectados por inundaciones en comunidades rurales de Abasolo y otros sitios están bajo amenaza. Ríos y canales se desbordaron y no es posible que con una simple costalera pretendan evitarlo.

¿Y LOS ALBERGUES?

La inundación en poblados de Abasolo, como resultado del desbordamiento del dren del mismo nombre, es un reflejo de la ineptitud de las autoridades municipales. No hubo, por lo visto, monitoreo constante de los afluentes para prevenir a la población ni tampoco habían habilitado albergues para las personas desalojadas de sus viviendas. Algo imperdonable. Ahora creen que, haciendo reuniones a destiempo y en lo oscurito, los damnificados van a recuperar sus bienes perdidos.

INSENSIBLE

El inquilino de palacio nacional va a asestar otro duro golpe al sector salud en las entidades federativas, pero específicamente a las mujeres. En una nota publicada en nuestro diario insignia El Sol de México, se informa que para el 2022 habrá otro recorte presupuestal que impactará directamente a las mujeres durante el embarazo y el parto pese a que la pandemia del coronavirus disparó las muertes maternas. En el último año la federación restringió 53% el monto de programas de prevención y control de cáncer cervicouterino y a programas de igualdad de género en salud y para prevenir y atender la violencia familiar. Más lo que falta.