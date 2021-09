¿Y LAS VACUNAS?

Nuevamente el estado de Guanajuato es abandonado a su suerte por el régimen federal de la 4T, al suspender de manera imprevista la dotación de vacunas contra el coronavirus. Con ello, la cadena de inmunización se rompe nuevamente y aumenta el riesgo de que los contagios y decesos se incrementen.

REZAGO

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la aparición de una nueva variante de coronavirus: la B.1.621 conocida como Mu que podría ser más resistente a las vacunas anti virus. Por esa razón es muy importante que no se suspenda la aplicación de las ampolletas porque el rezago es considerable. ¡A!, es que no hay elecciones.

¿NO QUE NO?

El vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que eran “sólo rumores” la renuncia de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico y “dedo chiquito” del inquilino de palacio nacional. Cuevas quedó en ridículo. El tabasqueño finalmente dio a conocer el relevo de su operador político estrella. Haiga sido como haiga sido, el “rumor” opacó el tercer informe pese al hermetismo. Una cosa queda clara.

FILTRACIÓN

El mandatario no tiene gente de confianza, desde el momento en que filtran información a los perversos chicos de la prensa. Así nos tachaba Carlos Medina, de perversos. Las descalificaciones contra la prensa no son nada nuevo con la 4T en las mañaneras, ya vienen de tiempo atrás con los panistas.

RELEVOS

Se acerca inexorablemente la fecha fatal para que los 46 ayuntamientos de Guanajuato tomen posesión para el periodo 2021-2024. En consecuencia, las alcaldesas y alcaldes electos empiezan a mover sus fichas para elegir a sus futuros colaboradores, sólo que no quieren soltar prenda, lo que da pie a especulaciones y rumores.

NOMBRES

Por ejemplo, nos informan que el excandidato perdedor a la alcaldía de Salamanca, José Isaac Piña Valdivia, ya tiene chamba en el municipio de León en una dirección que puede ser la relativa a la juventud y al deporte. Hubo movimientos en el Poder Judicial del Estado en donde renunció el consejero del Consejo de la Judicatura, Jorge Daniel Jiménez Lona, yerno del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y de quien se dice (de Jorge, no de Oliva) que va como secretario del ayuntamiento en la capital zapatera.

ESCUELAS

El tiempo nos da la razón. Cientos de escuelas están en paupérrimas condiciones ante el abandono, por parte de las autoridades educativas, durante más de año y medio. Los anuncios de invertir millones de pesos para su rehabilitación resultaron mentiras. Hay escuelas a las que los delincuentes dejaron sin puertas, sin cables de luz, sin tuberías, con los baños saqueados, sin herrajes, sin tinacos, sin teléfonos. Solamente dejaron el cascarón y así no hay condiciones de seguridad para los estudiantes. Las autoridades descuidaron los inmuebles, no dejaron vigilancia y ahora les saldrá mucho más caro no haber pagado veladores, vigilantes o policías. Fue negligencia y alguien debe pagar.