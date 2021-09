“POPULARIDAD”

Con popularidad no come la gente ni sobrevive, tampoco resuelven sus problemas económicos las familias marginadas. A nadie le interesa la enooorme popularidad del inquilino de Palacio Nacional si esta no se traduce en resultados positivos. No se entiende cómo es posible que haya personas tan tontas que sigan creyendo en un mesianismo francamente trasnochado y demagógico. Pero desgraciadamente hay ese tipo de mexicanos. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

CUENTOS

Llegó la presentación del tercer informe anual (ya van diez informes, como hemos dicho) que ordena la ley. No fue una rendición de cuentas, realmente fue otra rendición de cuentos -como dijo sabiamente Rafael Cardona-, plagada de egocentrismo. El mismo cuento de hace tres años. Nada nuevo en este informe presidencial, opacado por la supuesta renuncia del consejero jurídico Julio Scherer Ibarra quien al parecer reculó.

REMESAS

El inquilino del expalacio del conquistador español Hernán Cortés, destaca en su informe datos ciertamente falsos, como el hecho de que se impone “récord histórico” por el aumento de las remesas que envían los paisanos a sus familias, al tomarlas como un logro del régimen, lo cual es completamente falso. Y así habló de varios supuestos “récords” pero que, si se analizan, son nada para tres años en el poder.

RÉCORDS

No dijo, sin embargo, que hay récord histórico en homicidios dolosos resultado de la imparable violencia; récord histórico de personas muertas por el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus; récord histórico de aumento en la pobreza; récord histórico en la escasez de medicamentos y decesos de niños enfermos de cáncer por falta de tratamiento; récord histórico en asesinatos y agresiones contra periodistas y medios de comunicación; récord histórico en desempleo; récord histórico en el fracaso del sistema de salud; récord histórico en aumento de precios del gas, gasolina, luz, productos de la canasta básica, etc.

INFIELES

Ninguna autocrítica. Dijo que se han respetado los derechos humanos pero se le olvidó la represión contra los migrantes centroamericanos por parte de la Guardia Nacional y la de los “antimontones” en la Ciudad de México contra alcaldesas y alcaldes electos. ¿Qué tal si no se respetaran los derechos humanos? Muy mal, por otra parte, que en un acto protocolario, nuevamente el tabasqueño emita insultos contra los opositores al presumir sus “logros” y espetarles: “tengan para que aprendan a los tecnócratas liberales”.

DESPEDIDA

Otro aspecto que llamó la atención fue cuando dijo que a la mitad de su sexenio, es decir, en este momento, podría salir por la puerta grande de la presidencia sin ningún problema, sin sentirme mal con mi conciencia”, porque -según él- es mucho lo realizado, pero dice el refrán: “el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse”. Sin embargo, los mexicanos tenemos otros datos acerca de la realidad del país. Hay un retroceso; mucha polarización desde las mañaneras; no cesa la inseguridad; la vacunación contra la Covid es a cuentagotas y cada vez mueren más personas; hay brutales recortes presupuestales a los estados, sobre todo a los de oposición como Guanajuato. No habrá nuevo rumbo.