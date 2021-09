MEDALLERO

Hasta el cierre de este espacio nuestros atletas paralímpicos han logrado 13 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 20202: cinco preseas de oro, una de planta y 7 de bronce, contra las 4 de bronce de los atletas “normales”. A ver si con estos resultados la “cuatro te” destina mayor presupuesto y apoyos al deporte paralímpico.

DÉCIMO

Con el de hoy, va a ser el décimo informe que el inquilino de Palacio Nacional rinde a los mexicanos cada tres meses, aunque constitucionalmente sea en realidad el tercero anual. Llega a la mitad de uno de los peores sexenios que ha experimentado nuestro país con miles de ciudadanos que han perecido en todo el territorio nacional, no sólo por culpa de la violencia o del coronavirus, sino por la falta de medicinas y tratamientos médicos.

REPROBADO

Si alguien preguntara qué calificación darle al régimen morenista, está reprobado con cero. El país avanza gracias a los diferentes sectores, a los mexicanos, a las familias, a los factores de la producción, a la labor que desempeñan algunos gobernadores y empresarios. Caso contrario, estaríamos peor. En sus spots publicitarios, el inquilino dice que ha cumplido con “primero los pobres”. Es cierto. Quiere tanto a los pobres que su número ha aumentado considerablemente.

REPRESIÓN

No puede esperarse nada de este décimo informe. Va a ser la misma cantaleta de siempre. Ahora va a decir que, de sus cien compromisos, ha cumplido mil de ellos. Va a seguir descalificando a la oposición; culpará a los gobiernos anteriores del hundimiento y retroceso del país. El oriundo de Macuspana llega a este informe con la sombra de la represión contra los acaldes y alcaldesas electas de la oposición de la Ciudad de México y contra los migrantes centroamericanos. ¿No que muy humanista? De la agresión verbal en las mañaneras, ahora se ha pasado a la aplicación del garrote. Y lo que falta.

REACCIÓN

Román Cifuentes Negrete, todavía dirigente estatal de Acción Nacional, dirigió un mensaje relacionado con el caso del exdiputado federal electo y exdirector de Guanajoven Jorge “N”, sujeto a proceso por presunta violación, y dijo que es un caso delicado, muy grave, que se tiene qué aplicar la ley y llegar a sus últimas consecuencias sin dejar de lado la presunción de inocencia. Dijo que la dirigencia fue la primera en pedirle a Jorge que no se presentara a rendir protesta en San Lázaro y que se acercara a las autoridades a aclarar su situación. A ver que sale de todo esto.

ZAPOTILLO

No se sabe qué avances llevan en las mesas instaladas para revisar la problemática con la presunta presa de El Zapotillo; sin embargo, parece ser que la “cuatro te” ya tiene la solución inmediata y así como lanzó el gas bienestar (lo mismo, pero más caro), la aerolínea bienestar, salud bienestar, etc., para la ciudad de León no estaría de más que se implementara el programa “Agua Bienestar”.





Consistiría en repartir agua pura pero de la más calidad a precios iguales a los del mercado. Obviamente la 4T deberá enviar pipas y pipas con suficiente agua para abastecer a los leoneses y de una vez a todo el país. Usted ¿qué opina?