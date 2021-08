ASPIRACIONISTA

El diputado federal, exsenador, exgobernador, exrector de la Universidad de Guanajuato, exdirector de CONACyT, catedrático universitario Juan Carlos Romero Hicks, se destapó para competir por la candidatura a la presidencia de la república. Es uno de los cuadros valiosos del PAN y aunque creemos que le falta mayor presencia nacional, más trabajo político y, sobre todo, mayor cercanía con la gente, tiene los suficientes méritos para contender. Urge ya otra alternancia.

UN HECHO

Nuestras fuentes nos confirman que el diputado local del PAN y jefe de la bancada blanquiazul en la Legislatura, Jesús Oviedo, sí va a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) una vez que finalice su responsabilidad como congresista, aunque por ahí brincaron otras voces que dicen que, por la profesión que tiene, remotamente podría ir a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom) pero como que va más para la Sedeshu.

RETENIDO

Tal parece que los escoltas y la logística para proteger al inquilino de Palacio Nacional, están fallando, de otra manera no se explica cómo fue que grupos de maestros de la CNTE, otrora aliados de la “cuatro te”, retuvieran durante dos horas el convoy y vehículo en el que viajaba el tabasqueño cuando se dirigía a su mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy grave que su “estado mayor” no fuera capaz de abrirle paso. Jamás se había visto que le hicieran eso a un presidente de México. Por cierto, para exigir respeto hay que darlo primero.

EL DEDITO

Las senadoras de morena que aspiraban competir por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta fueron frenadas de fea manera, ante la inesperada decisión de que la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sea la presidenta por obra y gracia del dedito presidencial. La única que vio venir ese escenario fue la guanajuatense Malú Micher Camarena quien anunció que declinaba, antes de ese golpe. Las otras senadoras aspirantes ¿se quedarán calladas por quitarles esa oportunidad?

CONSULTAS

Se supone que los ciudadanos elegimos al presidente de México, a los gobernadores, a los presidentes municipales, síndicos y regidores, a los diputados y senadores para que sean ellos quienes, como representantes populares, se aboquen a conocer la problemática social, diseñar estrategias y solucionarlas; sin embargo, algunos no han querido asumir esa responsabilidad y prefieren organizar consultas para saber, a toro pasado, “qué necesidades tiene el pueblo y sea este el que decida qué hacer”.

DESCONOCEN

Si de eso se trata, de que seamos los ciudadanos los que tomemos las decisiones, ¿entonces para qué elegimos a nuestros representantes, para qué hay elecciones? Además, no siempre dichas consultas son exitosas, registran escasa participación y sus resultados son cuestionables. Entonces, no entendemos por qué hay futuros alcaldes que preparan encuestas para conocer las demandas del pueblo. ¿No se supone que para eso hicieron campaña? En todo caso, organizar un foro de especialistas de todos los temas incluyendo a colonos, comerciantes, empresarios, etc., pero no con mesitas en la calle.