SAQUEO

En este espacio comentamos que muchas escuelas, sobre todo del nivel básico, no estaban ni están en condiciones para el regreso a las aulas. No el regreso a clases porque estas han sido impartidas de manera virtual. Dijimos que esos planteles fueron saqueados, vandalizados, que les robaron cables de luz, tubería, muebles de baño, puertas, etc., para dejarlos como viles cascarones. Nadie dijo ni hizo nada. Como que le valió a la autoridad.

NI EN CUENTA

A tres días de la reanudación de actividades escolares en las escuelas, la Secretaría de Educación de Guanajuato dice que 876 no podrán recibir alumnos de manera presencial, porque falta luz, agua, bancas, sillas, escritorios, tubería para el agua, tiene destrucción de baños, etc. Se los dijimos. Al cuarto para las doce la SEG apenas se da cuenta de esa problemática.

¿LISTOS?

Todavía antier, el titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, había dicho que “todo está listo” para el regreso a las aulas y a clases en tres modalidades, pero ahora resulta que muchos inmuebles escolares no están en condiciones por haber sido saqueados. El asunto estriba en que la propia autoridad y el gobierno del estado sabían del vandalismo que se dio durante el confinamiento; y dijeron que ya estaban corrigiendo los desperfectos.

DESIDIA

El pasado mes de julio, Hernández Meza informó que invertirían 12 millones de pesos para rehabilitar unas 600 escuelas vandalizadas. Pero por lo visto no les alcanzó el tiempo o más bien hicieron desidia, pues bien sabían que desde hace un año dichos planteles estaban destruidos y, como dice Jaime Maussan, nadie hizo nada, tan es así 976 escuelas no podrán recibir alumnos por encontrarse en pésimas condiciones.

ABANDONO

Pero ¿a quién le correspondía cuidar los inmuebles durante el confinamiento y suspensión de clases presenciales? ¿A los padres de familia? ¿A los profesores? ¿Al alumnado? No se hizo absolutamente nada para impedir esos saqueos, dejaron los edificios a la buena de Dios, la delincuencia hizo de las suyas y ahora saldrá más caro la reparación cuando bien se pudo haber destinado vigilancia policiaca. Y, por último, ¿cuántos de esos delincuentes que robaron en las escuelas fueron detenidos?

GOBERNACIÓN

Sin tener el perfil idóneo, Olga Sánchez Cordero se encamina a presidir la mesa directiva del Senado de la República, luego de abandonar la Secretaría de Gobernación, y de inmediato se han desatado una serie de opiniones, una de ellas que de alguna manera va a desplazar a Ricardo Monreal con el que el inquilino de Palacio Nacional ha tenido desencuentros.

INTRASCENDENTE

Pero de operadora política no tiene nada la ministra retirada, no lo demostró en Bucareli News, no mostró esa “visión distinta” de la que ella misma habló en diciembre del 2018 al asumir la Secretaría, primera mujer en alcanzar ese rango, además de que en estos tres años fue más que evidente que el tabasqueño la ocupó simplemente como un florero, lo que habla de carácter misógino del oriundo de Macuspana, Tabasco. Nada relevante este cambio en SEGOB.