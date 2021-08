CONTAGIOS

A prácticamente nueve días de que se dé el supuesto regreso a clases híbridas, esto es mitad con presencia física y mitad a control remoto, los casos de contagios y decesos por coronavirus van en ascenso, con la salvedad de que ahora son más los jóvenes y niños los que son víctimas de la peste nueva; sin embargo, las autoridades siguen empeñadas en que los estudiantes vayan a los planteles escolares, pese al enorme riesgo que ello entraña.

DE PELÍCULA

Precisamente la Secretaría de Salud de Guanajuato, cuyo titular el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez ha realizado una extraordinaria labor para contener la enfermedad pese al nulo apoyo federal, acaba de anunciar que el semáforo sanitario retrocede a amarillo en alerta (suena a título de película), porque pese a los esfuerzos de la autoridad sanitaria, mucha gente sigue sin hacer caso a las recomendaciones.

ESTRAGOS

No son buenas noticias para el sector económico y productivo. Hay temor de regresar a un nuevo confinamiento, a paralizar las actividades, cuando estas no se han reanudado del todo y mucho menos se ha tenido una recuperación satisfactoria. La vacunación, ya estamos viendo, no significa inmunidad absoluta. La cepa Delta es la que está causando estragos principalmente entre la chaviza.

ASESINATOS

La violencia contra los periodistas y medios de comunicación escala como la espuma. Causa indignación el cobarde asesinato contra el periodista veracruzano Jacinto Romero Flores, en una entidad gobernada por el morenista Cuitláhuac García, quien por cierto se ha caracterizado por ser enemigo de la libertad de prensa. Tenía que ser de la 4T.

AMENAZAS

Recientemente, la conductora y periodista Susana Uriste y medios como El Universal y Televisa recibieron amenazas de muerte presuntamente por el líder del cártel de las cuatro letras, mejor conocido como El Mencho. Y aunque no se cree que haya relación, a los pocos días matan al colega jarocho, reportero de la radiodifusora Or Stereo. ¿Otro crimen en la impunidad? Es lo más seguro.

ATAQUES

El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por los constantes atentados contra la prensa, empezando por las mañaneras en donde estigmatizan a los medios de comunicación y a sus representantes, al grado de haber implementado una estúpida sección los miércoles denominada “Quién es quien en las mentiras”. Desde ahí empiezan las agresiones y los atentados a la libertad de expresión.

COPLAS

No nada más la canción “Siempre en mi mente”, sino también aquella titulada “Siempre estoy pensando en ti”, ambas del Divo de Juárez, ha de estar entonando un día sí y otro también el inquilino de Palacio Nacional que no quiere a los guanajuatenses ni al gobierno del partido conservador, porque aquí ha perdido todas las elecciones al ritmo de “La chancla que yo tiré” y “Lámpara sin luz”, que dice de las de acá: Eres una brújula sin rumbo, un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús”. A ver si el “góber” y el “presi” no se agarran en un duelo de coplas como Pedro Infante y Jorge Negrete. Hay que tomar más en serio la política.