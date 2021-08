SINDICATO

Más de cinco mil trabajadores de la planta General Motors de la ciudad de Silao, decidieron cortar por lo sano para acabar, de una vez por todas, con uno de los cacicazgos sindicales a los que estaban sometidos. Bajo la supervisión del INE -que se apunta otro acierto-, los obreros se sacudieron el yugo de la CTM en la histórica votación del Contrato Colectivo de Trabajo, pese a la serie de amenazas gansteriles a las que estuvieron sujetos durante este proceso, según denunciaron.

NUEVA ERA

Creemos que se avecina una nueva era en el sindicalismo en México. La otrora poderosa central obrera de México podría estar llegando al ocaso de su existencia. Falta la elección -esta vez de dirigente nacional- del Sindicato de Trabajadores Petroleros. La disidencia va con todo.

JUNTA

En las próximas semanas se convocará a la Junta de Enlace en Materia Financiera para sostener una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas entrantes y los salientes, con la finalidad de hacer nuevas recomendaciones con motivo del proceso de entrega-recepción. De la misma manera, se pretende sugerir a los ayuntamientos entrantes que ejerzan gobiernos austeros… y honestos.

MANICURE

De hecho, el “gober” Diego Sinhue les ha dicho que “se corten las uñas” (mejor las manos ¿no?) porque no será tolerada la corrupción”. No ha sido desterrada la infame práctica del “año de Hidalgo…” ni tampoco aquella frase de “no quiero que me den, mejor pónganme donde hay”. De ahí la importancia de que en la Junta de Enlace que se avecina, sea conveniente que les lean bien la cartilla.

COLABORADORES

Los alcaldes y alcaldesas entrantes deben rodearse de equipos de colaboradores técnicos, profesionales, honestos, pero sobre todo que sean gente que conozca la sociedad a la que van a servir. En cada uno de los municipios hay perfiles capaces, por lo que no hay pretexto para “importar” colaboradores de otras regiones del país que no sabemos que mañas tengan.

DEUDA

En manos del Congreso del Estado se haya la decisión o no de equivocarse. El alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña ha ingresado una solicitud para endeudar a la administración pública municipal por 70 millones de pesos, sin contar los intereses que genere, para cumplir un capricho más: construir un nuevo recinto para las momias.

FARAÓNICO

La crisis económica en que nos ha dejado el morenavirus no está como para realizar gastos en obras faraónicas y menos cuando la ciudad capital se encuentra en terribles condiciones, por la deficiente prestación deficiente de servicios públicos y por la falta de mantenimiento. La diputada Magdalena Rosales Cruz se opone terminantemente a que se valide esa deuda para esta obra innecesaria, que se traducirá en un dispendio de recursos que sólo beneficia a particulares, dijo la legisladora. Hay, de hecho, intereses oscuros en ese proyecto; sin embargo, no se sabe la razón por la que la mayoría panista en la Legislatura está apoyando esa ocurrencia, muy parecida a las que tanto le critican a la “cuatro te”. La verdad.