POBREZA

Dicen que tanto amor tiene a los pobres, que sigue aumentando el número de ellos a nivel nacional. Cada vez hay más pobreza en México. 3.8 millones de mexicanos se suman a la pobreza en 2020, según información de Coneval. Ese aumento se atribuye a la pandemia del coronavirus, pero también contribuyó el régimen de la “cuatro te” por sus insuficientes y a la vez equivocadas políticas públicas y programas sociales.

AUMENTO

La población en situación de pobreza extrema aumentó de siete a 8.5 por ciento, es decir, 2 millones 100 mil mexicanos que son pobres entre los pobres. También aumentó el número de personas con carencias en servicios de salud en plena pandemia, esto es, quince millones de ciudadanos. ¿Y el sistema de salud que iba a ser igual al de Dinamarca y Canadá? Otro fracaso de la 4T. Ya urge esa consulta de marzo del próximo año.

¿AHORROS?

Los políticos, los gobernantes, están acostumbrados a intentar engañar a los gobernados cuando dicen que tendrán “ahorros” presupuestales por desaparecer programas, dependencias, guarderías, despedir personal, etc. Nada más falso de la realidad. No hay ahorros. Ese dinero no va al banco ni a una reserva. Se gasta en otras acciones. ¿Cuál ahorro?

UÑAS LARGAS

Nada de bonos de fin de trienio, como acostumbran hacerlo, ni tampoco viajecitos, como los que hicieron a Canadá y a Estados Unidos, ha pedido el gober Diego Sinhue a los diputados locales a quienes ha recriminado el uso de recursos públicos para darse ciertos gustitos a costillas del erario público, mientras se erigen en estrictos fiscalizadores para que no haya “año de Hidalgo”.

CALLADOS

La cosa debe ser pareja. Si en el poder ejecutivo se van a hacer sacrificios para optimizar los recursos, de por sí escasos ante la falta de apoyo federal, los otros dos poderes están obligados a lo mismo. Y mientras en el estado se habla de desaparición de dependencias y recorte de personal, en el Legislativo no basta mirar la paja en el ojo ajeno. ¿Y el Judicial?

TRANSICIÓN

Se viene, pues, la transición en los ayuntamientos y en la Cámara de Diputados local. Se trabaja en los procesos de entrega-recepción. Se debe dejar recursos suficientes a los entrantes para cumplir los compromisos del cierre del año, en lo que se conforman los anteproyectos de presupuestos. ¡A cortarse las uñas!

CONSULTITIS

No bien acaba de terminar la famosa consulta popular para saber si quemamos en leña verde o no a los expresidentes, cuando ya se viene la otra para revocar el mandato -que sería lo ideal- al inquilino de palacio nacional, con la salvedad que dicen que esta no va a costar 500 millones de pesos, sino ¡más de nueve mil millones! Como si fuera una elección normal. Pero el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lencho Córdova Vianello, niega que vayan a necesitar esa suma, que sería mucho menor, en caso de que los legisladores efectivamente se pongan a trabajar en la reglamentación correspondiente, de otra manera no se podrá realizar.