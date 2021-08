INSURRECCIÓN

Cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijeron ¡ya basta!, y procedieron a asumir el control del pleno no sin antes destituir a José Luis Vargas, mejor conocido como “Magistrado billetes”, de la presidencia del órgano jurisdiccional. Este personaje, quien fue impuesto en el TEPJF por “ya saben quién”, está acusado de enriquecimiento ilícito por 36.5 millones de pesos.

PARCIAL

Vargas Valdez asumió la presidencia de la Sala Superior del Tribunal en noviembre del 2020, aunque en el sexenio de Peña Nieto ya había sido presidente, y siempre se caracterizó por su parcialidad, al votar a favor de resoluciones que beneficiaron, recientemente, a morena, como por ejemplo la candidatura del presunto violador Félix Salgado Macedonio, las famosas “tarjetas rosas” del Estado de México, además de ser proclive a estar del lado de los gobiernos en turno.

INÉDITO

No deja de ser sorpresivo e inédito que los magistrados Janine Otálora, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante, hayan destituido al “Magistrado billetes” contra la voluntad del inquilino de Palacio Nacional. De hecho, el máximo tribunal electoral fue blanco de los ataques de Palacio Nacional por haber resuelto la elección a la gubernatura de Puebla a favor de Martha Erika Alonso (muerta finalmente en un supuesto helicopterazo), lo que obligó a Janine Otálora renunciar a la presidencia.

ATAQUES

En enero del 2020, el “Magistrado billetes” resultó designado, por la voluntad del líder de la 4T, nuevo presidente del TEPJF. Hace poco más de una semana, Vargas Valdez acusó a sus colegas magistrados de “votar en manada”; sin embargo, al día siguiente de esa acusación, un juez ordenó reabrir, a solicitud de la temible Unidad de Inteligencia Financiera, la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ahora ex presidente del Tribunal. Finalmente, le patean el trasero y adiós.

LAS CRISIS

Esto no es sino el reflejo de todo lo que está aconteciendo en el país desde que la “cuatro te” se apoderó del gobierno de la república. No hay un día sin que surjan conflictos, crisis, problemas, producto de la ineptitud del actual régimen y de los discursos de odio en las mañaneras. Los resultados de la pasada consulta popular son una muestra de repudio al actual régimen, a su soberbia, al mal gobierno. Y falta otra consulta relativa a revocar o no el mandato presidencial que, como pintan las cosas, todo parece indicar que será a favor.

BARBAS A REMOJAR

Por lo pronto, lo sucedido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un mensaje directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional y a su todavía presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien con el apoyo de los legisladores morenistas y obviamente del inquilino de Palacio, pretende perpetuarse dos años más en la presidencia del pleno. Todo puede suceder. Ya no espantan ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni el SAT, brazos ejecutores de la 4T con las que se emprenden persecuciones políticas contra los adversarios del régimen.