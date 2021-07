RIESGO

El regreso a clases presenciales, programado para el 30 de agosto, no augura nada bueno. Las autoridades, sin embargo, están empeñadas tercamente en que maestros y alumnos retomen actividades escolares, pese a que ya está aquí la tercera ola del coronavirus. La misma Secretaría de Salud ha dicho que son los jóvenes los más propensos a contraer la enfermedad y ser transmisores directos y que urgen más biológicos.

ESCASEZ

Aquí en Guanajuato, también se insiste en reanudar clases sólo que ahora han cambiado el discurso diciendo que serán presenciales y a distancia. Si ya tenemos la tercera embestida del bicho, no se entiende el por qué aferrarse y exponer a las familias a un repunte más grave de contagios y, ojalá y no, de decesos, a sabiendas de que la vacunación ha estado demasiado lenta y escasa.

PROMESA

El proyecto para adquirir medicamentos directamente a fin de no depender de la federación, quedó en eso porque a la fecha no se ha tenido la capacidad para sortear ese obstáculo. Desde junio del año pasado, se dijo que Guanajuato “va un paso adelante” y que ya tenía listos mil millones de pesos para adquirir la vacuna anti Covid una vez que estuviera en el mercado. La 4T bloqueó a los estados y centralizó las compras.

REGRESO

Se entiende, por otra parte, que tanto la Secretaría de Educación de Guanajuato como la SSG tienen listos estrictos protocolos sanitarios para el interior de las escuelas, como resultado del experimento implementado en semanas anteriores y con el que sólo hubo unos seis contagios; sin embargo, no se ha tomado en cuenta que con el regreso efectivo a las escuelas, así sea sólo un 30 por ciento de los alumnos por cada salón, van a proliferar los vendedores ambulantes en el exterior de los planteles, la aglomeración, el uso de transporte público, etc.

SOCIALIZAR

Está bien y tienen razón en que el encierro ha afectado psicológicamente tanto a padres de familia como a los menores y a jóvenes, que es necesario que estos socialicen, que es urgente que tengan actividad deportiva pero como dice el clásico: no está el horno para bollos y no hay inmunización colectiva. Además, el flamante subsecretario de Salud federal Hugo López-Gatell, quien suspendió sus conferencias vespertinas hasta con pastel y mariachi, no tiene una estrategia para contener la tercera ola.

“EXPERTO”

Lo bueno es que el inquilino de palacio nacional ya es todo un experto en materia de coronavirus pues dice que la tercera ola es menos intensa y menos dañina. ¡Uf! ¡Qué alivio! Si es así, ¡entonces que regresen todos a claseS presenciales!, pues, según el tabasqueño, hay peligro pero poquito. Nada de qué preocuparse.

CANDIL…

Ya ven que, hasta el director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, pide en sus conferencias no usar “bozal” porque no escucha lo que le preguntan. Y por si eso no fuera suficiente, el régimen de la “cuatro te” se ha puesto muy generoso regalando vacunas -que necesitamos- a otros países, cuando aquí no termina bien de inmunizarnos. Lo dicho. Este gobierno (es un decir) es candil de la calle…