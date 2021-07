INFLUENCER

El Instituto Nacional Electoral finalmente determinó, luego de sesudo y no menos interesante debate, solamente multar al Partido Verde Ecologista de México con una cantidad francamente irrisoria, de burla, pero es lo que permite la ley. Qitarle el registro hubiera sido lo ideal.. No obstante, queda la incógnita de su también habrá sanción para los denominados “influencer” que se prestaron a la jugarreta del partido del tucán del día 6 de junio. ¿Ellos no recibirán su merecido?

PERRO

Con todo respeto a los caninos, a los animalitos ladradores, pero el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dueño de 23 lujosas viviendas, Manuel Bartlett Díaz, se ha de sentir perro cuando se refiere a la mascarilla o cubrebocas como “bozal”. Ha de ser porque él lo usa. ¿Será para seguir pegando tarascadas al erario público?

LIBRO

“Los mineros muertos” es una narrativa del periodista y escritor guanajuatense Alfonso Amadeo Ochoa Tapia cuya presentación tuvo lugar en la Casa del Conde Rul, en la capital del estado, la tarde del jueves. Vale la pena leer y coleccionar este interesante libro, editado con muchos sacrificios y múltiples obstáculos, que pisa callos entre las “buenas conciencias” capitalinas. Hace referencia al asesinato de los mineros de El cubo en 1938, cuando estos intentaban organizar un sindicato, y que quedó en la impunidad.

CONSULTA

Ernesto Prieto Gallardo, diputado local y dirigen estatal de morena, dice que promoverá una “consulta popular” para revocar el mandato al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y destituir a Álvar Cabeza de Vaca Apedinni, secretario de Seguridad Pública del Estado, y a Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del estado porque “no hay resultados del combate a la delincuencia en Guanajuato, que es el estado más inseguro en todo territorio nacional”, dijo en rueda de prensa. No dijo que no ha funcionado “abrazos, no balazos”.

MARGINADO

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, ya se sentía diputado local plurinominal pero le fallaron los cálculos porque el consejo general del IEEG le asignó la curul pero a una mujer (la segunda en la lista) por aquello de las cuestiones de “paridad de género”. Ahora, el partido naranja va a impugnar esa resolución porque considera que dejar fuera a su guía, “violenta los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”. El MC quiere dos curules: la de su dirigente y la que ya tiene Dessire Ángel Rocha.

CANDILITO…

México… bueno… la 4T ha enviado dos buques a Cuba con ayuda “alimentaria y sanitaria” como una muestra, dice, de “solidaridad internacional”. Llevan equipo médico, cubrebocas, jeringas, tanques de oxígeno, leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de atún, aceite comestible y hasta gasolina, lo que contraviene las disposiciones del presidente Joe Biden en el sentido de aplicar sanciones a funcionarios cubanos, por la represión ejercida contra el pueblo cubano que exige “libertad y vida”. La ayuda no es para los cubanos. Es para la dictadura isleña.