SENSIBLE

“En León seguiremos trabajando para que nuestras mascotas tengan una vida digna y libre de maltrato”, escribió en su cuenta de “tuiter” la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, reconocida rescatista y protectora de animales, al celebrar el Día del Perro. Sí. También está instituido. Fue la única animalista que dedicó un mensaje con este motivo.

FUERZA

Y también ha sido la única que se ha estado reuniendo con los candidatos perdedores, ha sido la única que ha vuelto a los barrios de la capital zapatera a agradecer a los ciudadanos su apoyo en las urnas. Pinta para el 2024. “Con la fuerza de todos”, efectivamente, no sólo fue un slogan de campaña.

CONSULTA

Se nota a leguas que en la “cuatro te” andan desesperados. Sin importarles la veda electoral, los “lacayos de Obrador” vestidos de civil se dedican a promover intensamente la consulta gansito del primero de agosto, a sabiendas de que esta nueva farsa no va a ser exitosa. No se duda que ya se esté preparando alguna acción para el acarreo de votantes, obviamente afines a morena, y en relleno de urnas porque esta comedia no ha despertado interés.

DIPUTADOS

Vía remota, sesionó de manera extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que preside Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, para dar a conocer la lista de los catorce diputados locales de representación proporcional, para sumarlos a los 22 de mayoría relativa o uninominales que integrarán los 36 congresistas de la LXV Legislatura.

COMODINOS

Es ilógico que quienes no hicieron campaña política y que, en algunos casos, como en el PRI, agandallaron las candidaturas a diputaciones plurinominales, tengan derecho a ser pseudo representantes populares porque no representan a nadie. Quienes se entregaron en cuerpo y alma en una campaña y perdieron la elección, simplemente no les toca nada. Los comodinos del PRI salen ganando.

CONGRESO AZUL

Estaba cantado quiénes entran a la próxima Legislatura con la calidad de diputados locales plurinominales. El Partido Acción Nacional no alcanzó ninguna posición porque prácticamente arrasó en las diputaciones de mayoría relativa y no puede tener sobre representación. Morena se mantiene como la segunda fuerza política del estado y avanza. Obtuvo 7 diputaciones plurinominales, es decir, tres más que los que tiene actualmente.

EL PLENO

El PRI, que está al borde de la extinción y en el que prevaleció el agandalle de las candidaturas “más papita”, se queda como tercera fuerza y logra cuatro curules plurinominales. Suerte te dé Dios. Otro de los partidos políticos más repudiados por la sociedad después del PRI, es el Verde “Ecologista” que queda con 2 diputaciones; el partido naranja Movimiento Ciudadano conserva una, para un total de 14 pluris. La sesión del IEEG se realizó de manera virtual. Falta la entrega de las constancias respectivas. El PAN se queda con 21 diputados de mayoría relativa y morena uno en Salamanca para un total de 36 legisladores…