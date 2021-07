VIOLENCIA

“Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, dijo una vez en las mañaneras el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, a manera de recriminación porque se deja en libertad a los delincuentes que son capturados. Pues bien. Ayer por la mañana, en palacio nacional, el militar dio a conocer las estadísticas de la violencia en el país y dijo que el estado de Guanajuato sigue destacando con los municipios más violentos, verbigracia, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, principalmente.

SIN ESTRATEGIA

Dentro de los 50 municipios con más incidencia delictiva, la ciudad de León se encuentra en el lugar número tres; la ciudad cajetera en el lugar diez; la capital mundial de la fresa en el vigésimo sitio; Salamanca ocupa el 31; y Yuriria al final en el número 50. El pasado fin de semana, en Guanajuato se registran 29 homicidios dolosos contra 22 del Estado de México. Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez y Chihuahua, también ocupan los primeros lugares en violencia.

PURO BLA BLA

El almirante Ojeda, sin embargo, no dio a conocer ninguna acción concreta para combatir esa incidencia. Tampoco dijo que siete de los once gobernadores de morena tienen 21 de los 50 municipios con altos índices de homicidios. Total, seguimos en las listas. Sólo cifras y cifras y ninguna estrategia, ninguna coordinación con los gobernadores. Puro bla bla bla.

RETICENCIA

No están dadas las condiciones para un regreso masivo a las escuelas, en el próximo ciclo escolar. Para empezar, la jornada de inmunización contra el coronavirus va a paso de tortuga. No han llegado las segundas dosis para vacunar a las personas de más de 40 años, pese a que hace más de mes y medio se les aplicó el primer pinchazo. Para colmo, tienen “extraviados” millones de biológicos. Nadie sabe por qué razón no se han aplicado ni dónde están. Es un riesgo regresar a clases.

A LO CHINO

Varias ex trabajadoras de la guardería del DIF estatal en la ciudad de Guanajuato que ha sido clausurada, han sido obligadas a pagar muebles como cunas, periqueras, portabebés, escritorios, sillas, anaqueles que desaparecieron de las instalaciones, ¡qué casualidad!, misteriosamente. Se nos informa que varias de esas exempleadas fueron obligadas a firmar resguardos hace tiempo sin imaginar que les iban a poner un cuatro.

INJUSTO

También nos dicen que muchas de ellas fueron tratadas como delincuentes al grado de hacerlas llorar cuando les dijeron que “se perdieron” esos objetos, pese a que la guardería tiene o tenía cámaras de videovigilancia por donde quiera. Les dijeron a las señoras que o pagan, o reponen o a ver cómo le hacen con las cosas “perdidas”, o que las compren en Amazon. Al final, se las descontaron de su liquidación sin deberla ni temerla. Dicen que la entonces directora de la institución Marcela Suárez se caracterizó por su “trato inhumano” hacia el personal. Por lo pronto, la guardería está de vacaciones… permanentes porque a partir del primero de agosto ya no abrirá las puertas. “Es que costaba muy caro mantenerla”.