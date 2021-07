RENACIDO

Cuando se cantó la eventual victoria del priista Mauricio Trejo Pureco como alcalde de San Miguel de Allende, lo cual representó un golpe bajo para el panismo, todo mundo pensó que automáticamente se daba por descontado a Luis Alberto Villarreal García en la carrera por la gubernatura; ahora, sin embargo, la cúpula blanquiazul parece que quiere revivirlo y anuncia que va a pedir la nulidad de las elecciones por presuntas irregularidades en la campaña del candidato tricolor.

TURBIO

No estaría de más que echaran una revisadita a las elecciones en la capital del estado en donde dicen que Alejandro Navarro no cantó mal las rancheras en eso de rebasar los topes de gastos de campaña y otras lindezas; incluso se comenta allá en la capital que hubo algo turbio y siniestro en ese supuesto triunfo que le da la reelección, puesto que no está muy claro de dónde salieron los recursos para financiar esa campaña. Y si no, que le pregunten a Edgar Castro Cedillo. No sólo hay que ver la paja en el ojo ajeno.

12 VIAJEROS 12

Aumentó a doce el número de legisladores locales que van de vacacio… no perdón… que van a gira de trabajo a la Unión Americana para sostener reuniones con clubes de migrantes, pese a que gracias a los avances tecnológicos, esas pueden realizarse vía zoom. De última hora y pese a haber votado en contra de esa expedición, la diputada de morena Magdalena Rosales Cruz decidió sumarse a la comitiva de último momento. A esta Legislatura le quedan sólo dos meses y, pues, hay que aprovechar.

VIAJE

Lo que llama la atención es el doble discurso de estos legisladores del partido vinotinto que, por un lado, pregonan la austeridad en los recursos públicos y, por otro, actúan de manera totalmente contraria a la doctrina y al dogma que les ha impuesto su “supremo y amado líder”. No se sabe, por otra parte, qué beneficios vamos a tener los guanajuatenses con los conocimientos y experiencias que obtengan los congresistas en las tierras del Tío Sam, específicamente en Chicago, Illinois. Un tercio de la Legislatura, de viaje.

RECORTE

El “austericidio” del régimen federal le está pegando al gobierno de Guanajuato en la línea de flotación. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha anunciado la desaparición de tres Subsecretarías y recorte de personal. La “cuatro te” nuevamente se ensaña contra los guanajuatenses por tercer año consecutivo. El Instituto de Infraestructura Física del Estado (INIFEG) y la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) serán las dependencias más castigadas.

PESADILLA

De hecho, ya se dio el primer paso con esos recortes. Se trata del cierre de la guardería del DIF estatal en la ciudad de Guanajuato que afecta a 80 trabajadores y a 400 niños a los que se prestaba el servicio. La 4T sigue ahorcando a los guanajuatenses pues, en menos de 3 años, ha quedado a deber más de 20 mil millones de pesos y sumando. Y todavía faltan tres años de pesadilla.