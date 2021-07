MARTINAZO

“Fue a título personal, de mis ahorros y con motivo de un préstamo”, dice David León, el personaje que le da fajos de dinero a Martín Jesús López Obrador “Martinazo”, a manera de justificación. La entrega de los billetes se realizó en el interior de la casa del entonces coordinador nacional de Protección Civil y fugaz encargado de la distribución de medicinas, vacunas y equipos médicos de la “cuatro te”.

¿PRÉSTAMO?

Suponiendo sin conceder -como dicen los abogados- que fue un préstamo otorgado al hermano del inquilino de palacio nacional, salta la pregunta: ¿por qué grabarlo a escondidas como lo hizo con Pío, el otro hermano incómodo? Sea como fuere, el asunto apesta a corrupción entre la familia del caudillo morenista y habla de la doble moral de quien pregona que lucha contra la corrupción.

MODUS VIVENDI

Se dice que esa oscura colecta de dinero era para financiar la campaña de AMLO. No se sabe, sin embargo, cuántos recursos económicos se gastaron en los 18 años de campaña por la presidencia de México. ¿De qué estuvo viviendo el entonces candidato? En uno de los debates entre los candidatos presidenciales, el abanderado del PRI, José Antonio Meade, dijo que “Andrés Manuel convirtió a morena en un partido familiar y que en los últimos tres años recibió 3 mil millones de pesos.

“APOYOS”

El entonces candidato guinda fundó, en su primera contienda presidencial, la asociación civil “Honestidad valiente” que supuestamente recibía apoyo económico de ciudadanos y de políticos de izquierda vinculados con su movimiento, el cual le permitió -según esto- tener un ingreso luego de la derrota con Felipe Calderón. Además, también había dicho que vivía de su trabajo (¿?): “a mí me pagan en el movimiento, gano 50 mil pesos mensuales, de eso vivo. La gente coopera, me apoya”, etc., etc. Nunca dijo cuánto percibió por las regalías de las ventas de sus libros, ni por las supuestas conferencias que impartía, ni por los apoyos como los de David León.

CIERRE

Pues parece que la 4T está dejando “buena escuela”. En marzo del 2019, por orden del inquilino de palacio nacional se ordenó el cierre de las estancias infantiles en todo el país por “casos de corrupción” que nunca fueron comprobados. En ese entonces, senadoras y senadores del Partido Acción Nacional y del PRI, se rasgaron las vestiduras y pegaron el grito en el cielo.

DESTRUCCIÓN

“Se está destruyendo el futuro de miles de niños y niñas, pero también el presente de miles de mujeres”, dijo en ese entonces la todavía senadora Josefina Vázquez Mota. Peeero resulta que aquí en Guanajuato acaban de anunciar, sin decir agua va, que cierran la guardería del DIF de la Presa de la Olla en la capital del estado “por falta de presupuesto” y han despedido a más de 75 trabajadores, entre ellos madres solteras, embarazadas, etc., que se quedan sin empleo en un abrir y cerrar de ojos. Un día anterior, todos ellos fueron citados “a junta”. Pensaron que les iban a presentar al nuevo director del DIF, pero no. Ni la cara les dio.