¿HECHOS?

Van casi tres años desde que el partido guinda ganó la presidencia de la república, de la promesa de que al desaparecer el Seguro Popular tendríamos servicios médicos como en Canadá y Dinamarca y hasta medicamentos gratuitos y no se ha visto ese cambio radical por el que votaron 30 millones de ilusos, de los cuales, varios miles ya están arrepentidos. Dice el inquilino de palacio nacional que está gobernando “con hechos”.

CRISIS

La realidad es totalmente distinta y no es por culpa de la pandemia del coronavirus. La crisis del desabasto de medicamentos se ha agudizado, pero también los servicios de salud que proporciona (es un decir) la cuarta “transformación”, principalmente a través del ISSSTE cuyas siglas parecen traducirse a Inútil Solicitar Servicio Sólo Tramitamos Entierros.

VIACRUCIS

Aquí en Irapuato, para no ir tan lejos, la derechohabiencia sufre un auténtico viacrucis al enfrentar los malos tratos del personal, la larguísima espera para ser atendida, meses para una consulta con el especialista, la falta de viáticos para salir a otras plazas como Guadalajara o León, así como -volvemos a lo mismo- la escasez de medicamentos, ni reactivos para el área de laboratorios.

DETERIORO

Otro aspecto negativo de esta clínica es que no está dando atención a todos los pacientes, con el argumento de que “están saturados de enfermos con Covid”, lo cual es falso de toda falsedad. Pero eso no es todo. Las instalaciones están sumamente deterioradas por falta de mantenimiento y no hace mucho, dejaron de pagar a la empresa privada que se encargaba de la limpieza de todas las clínicas, lo que convirtió los edificios en lugares antihigiénicos y en peligrosos focos de infección, no se diga los quirófanos. ¿Y los servicios médicos de primer mundo?

DESASTRE

Pero todo ha de ser culpa de Calderón y de los gobiernos conservadores y neoliberales, lo cierto es que en el obradorato todo es desastre (línea 12 del Metro), 500 mil muertos por Covid, casi 100 mil por la violencia entre grupos armados, la insólita explosión de ductos de gas en la sonda de Campeche que ha sido noticia internacional y que ya es conocida como “el ojo del falso mesías…” no perdón… “el ojo del diablo”. Esa es la esencia de la “cuatro te”: el desastre. También es patético escuchar la verborrea de las mañaneras, mientras el país va sin rumbo, sin brújula, a la deriva y a punto de hundirse.

RECORTES

Otro dato atroz para los guanajuatenses es que el régimen de la 4T va a repartir en el estado ¡12 mil millones de pesos! Para los “ninis” y los adultos mayores, según informó el “súperdelegado” Mauricio Hernández -dicen que ya a punto de tirar la toalla-. En cambio, en menos de tres años el obradorato ha recortado recursos federales a Guanajuato por casi 21 mil millones de pesos. A la fecha, no hay en la entidad ninguna obra federal de infraestructura que beneficie a la población en general. Ya vimos cómo están los servicios de salud. A ese paso, difícilmente serán construidas nuevas clínicas del IMSS en Irapuato, Silao, Salamanca, etc., como las ha demandado el sector obrero.