¿JUSTICIA?

Directito a la cárcel y sin mayor preámbulo fue llevada la youtuber e influencer Yoseline Hoffman Badui (YosStop como se le conoce), acusada de pornografía infantil. En cambio, el diputado de morena Saúl Herrera, y el malogrado candidato a gobernador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ambos acusados de violación, permanecen tan tranquilos. Al primero, no lo han querido desaforar; al segundo lo premiaron con la candidatura para su hija la “torita”. Justicia y gracia para mis amigos; a mis enemigos, la ley a secas, dijo Benito Juárez.

FARSA

No hay nada qué festejar a tres años del lamentable triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. El país vive en una constante debacle. Si morena ganó ocho gubernaturas y la mayoría en el Congreso federal el pasado 6 de junio, no fue porque los mexicanos hayan votado a su favor; los analistas y la oposición, entre ellos el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, aseguran que fue gracias al apoyo del crimen organizado.

INGOBERNABILIDAD

El país se encuentra al borde de la ingobernabilidad, no hay un solo día en que desde palacio nacional la denominada “cuatro te” meta la pata, genere conflictos, agrave problemas. La ineptitud, la torpeza, la ignorancia del gobierno morenista han provocado una profunda crisis económica, desempleo, quiebra de empresas, fuga de capitales, gasolinazos y gasazos, los precios de productos de la canasta básica están inalcanzables, las tarifas eléctricas se dispararon, los salarios están pulverizados.

INEPTOS

Han muerto miles de niños, mujeres y hombres víctimas del cáncer, diabetes mellitus y otros males crónicos como resultado del mal manejo de las políticas de salud; sigue la escasez de medicamentos; la pésima estrategia contra la pandemia del coronavirus que ha provocado la muerte de más de 500 mil ciudadanos; la violencia está a todo lo que da con grupos armados que han rebasado al estado mexicano. Es falso que hayan disminuido los homicidios dolosos, ahí está la gran cantidad de masacres que sólo se viven en un país en guerra y sin leyes.

ENEMIGO

No hay avances, hay retrocesos. El divorcio de la 4T con la sociedad, con la inmensa mayoría de los sectores, es irreversible. El tabasqueño debería de aprender de aquella frase de José Aguilar y Maya en la que dice que “el gobernador de Guanajuato podrá tener muchos enemigos, pero él no puede ser enemigo de nadie”. Más trascendente esta frase, que los ataques y descalificaciones que surgen desde el púlpito de la mañanera.

¿VEDA?

Nos anuncian que se anticipa otra veda electoral para todo el país por la consulta “popular” nacional con la que se pretende encarcelar a los expresidentes de México, la cual se llevará a cabo el primero de agosto. Se supone que aquí no tienen nada qué ver los partidos políticos, no habrá elección para cargos públicos. Sólo es una ocurrencia más para distraer a los mexicanos. La “veda electoral” será a partir del 15 de julio. No es posible tanta barbaridad. Quedará suspendida la propaganda gubernamental. A tragar camote.