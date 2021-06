PLANTÓN

Tal y como lo consignamos en este espacio, finalmente un grupo de priistas inconformes se plantó en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, allá en la Ciudad de México, para exigir la renuncia del actual presidente Alejandro Moreno Cárdenas y de toda su plantilla en las distintas carteras. Los manifestantes son encabezados por Nallely Ileana Gutiérrez Gijón.

EXPULSIÓN

Sin embargo, la consejera política nacional Mariel Bethsabe López Gutiérrez y el militante Carlos Octavio Cárdenas López, exigen la expulsión de la disidente “por haber apoyado a candidatos de morena, Fuerza por México, Movimiento Ciudadano y Redes sociales Progresistas” y aseguran que han aportado pruebas documentales. El PRI, hecho añicos. “Alito” es la manzana de la discordia.

DIVISIONISMO

De hecho, desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 6 de junio y la catástrofe del Revolucionario Institucional, Moreno Cárdenas no ha dado la cara a la militancia, no ha habido “operación cicatriz”, impera el divisionismo y todo indica que los próximos diputados federales del tricolor estarán al servicio del inquilino de Palacio Nacional. Adiós alianza parlamentaria con el PAN y con el PRD.

MENTIRAS

Allá en la mañanera, el inquilino de palacio nacional dice que será haaasta la semana próxima cuando informe sobre el abasto de medicamentos, entendemos que para los niños y mujeres con cáncer, que no quiere dar motivos a los “malquerientes”, a “los adversarios de los medios de comunicación”, a “los grupos de intereses creados”, a “los corruptos que quisieran que regresáramos a lo de antes”. Eso dijo. Pero por lo menos, antes nunca faltaron medicamentos con los corruptos, ni se dejó morir a cientos de niños, ni tampoco se les tachó de “golpistas”.

MOTA

La aprobación, de facto, para el uso lúdico de la yerba maldita por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es sino otro distractor, ahora por cuenta del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, sobre su reelección. Por otra parte, ese fallo no puede considerarse un “hecho histórico para la libertad” haber anulado de la Ley de Salud la prohibición para el uso lúdico de la marihuana; más bien es un retroceso. Además, es un trabajo a medias de la Corte, porque todavía pueden ser detenidas aquellas personas que tengan esa droga en su poder en tanto no se compruebe que sólo son los 5 gramos que establece la ley.

ADICCIONES

Y mientras el Poder Judicial de la Federación aprueba el consumo, posesión, siembra, etc., de la “juanita”, el trabajo de los organismos de la sociedad civil de México e internacionales contra las adicciones, irá directo a la basura. El esfuerzo de las familias hacia hijos adictos, de nada va a servir. En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 26 de junio como el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, para contribuir al desarrollo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas.