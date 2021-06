TRIBUNAL

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) ha estado con una carga de trabajo impresionante, ante la gran cantidad de recursos interpuestos con motivo del proceso electoral y que ha estado desahogando en tiempo y forma, aunque los quejosos todavía tienen la posibilidad de ir a otras instancias como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VALIDEZ

Por lo pronto, los magistrados y magistradas, entre otros asuntos que desahogaron ayer, dieron salida al juicio ciudadano TEEG-JPDC-213/2021 y su acumulado TEEG-REV-64/2021 promovido por Ma. Concepción Castillo y el partido morena contra la declaratoria de validez de la elección que otorgó el triunfo a Movimiento Ciudadano, contra constancias de mayoría y contra regidurías del ayuntamiento de Pueblo Nuevo.

TRIUNFO

La queja fue porque morena obtuvo más del 3% de la votación válida y por lo mismo la denunciante considera que debía otorgársele una regiduría y morena alegó que el consejo municipal del IEEG no verificó la sobre y sub representación en el otorgamiento de regidurías; sin embargo, el TEEG declaró infundado el agravio de la quejosa y de morena por lo que confirmó la validez de la elección que dio el triunfo al partido naranja en Ciudad Solórzano… no perdón… en Pueblo Nuevo.

FRACASO

La terquedad del alcalde en funciones y alcalde reelecto panista Alejandro Navarro Saldaña de organizar eventos masivos en las pueblerinas Fiestas de San Juan y Presa de la Olla, en la capital del estado, trajo sus consecuencias. El “concierto” (ya a cualquier eventillo musical le llaman concierto) del rapero Santa Fe Klan

puede disparar, en primer lugar, las estadísticas de coronavirus y más por la amenaza de la variante Delta, más contagiosa y letal.

DESORDEN

En segundo lugar, permeó el caos, el desorden, la anarquía, que desembocaron en riñas en aquella multitud; y tercero, finalmente la Naturaleza hizo su trabajo; comenzó a llover copiosamente lo que obligó a los “artistas” a suspender su “concierto” y a la gente a buscar refugio. Un auténtico fracaso. Antes no ocurrió un desastre ante la falta de control. La lluvia lo impidió.

CORRUPCIÓN

Ahí mismo, en la capital del estado salta esta interrogante: ¿qué cuida Navarro? Resulta que tres empleados o inspectores de Fiscalización se dedicaban a extorsionar a comerciantes en el municipio. Cobraban “derecho de piso” como vulgares delincuentes. De no haber sido por las denuncias en los medios de comunicación, esos malos servidores públicos seguirían delinquiendo. Finalmente han sido destituidos.

¿DENUNCIA?

Pero se van como sin nada. Navarro dice que no se interpuso denuncia porque “los comerciantes no quisieron ir al Ministerio Público”. ¿No se supone que él, como máxima autoridad del municipio, debió presentar la querella? No cabe duda que se está protegiendo a esos presuntos extorsionadores. Una mancha más.