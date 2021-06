PUGNA

La disputa por la coordinación del grupo parlamentario del PAN allá en San Lázaro, en la entrante LXV Legislatura, está sacando chispas. Varios la buscan denonadamente, pero quien en definitiva tiene el mejor perfil es el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks quien ya ocupó esa cartera en la Legislatura saliente. Y es lógico que esté operando ante Marko Cortés, pastor de los blanquiazules, para alcanzar esa posición.

ASPIRANTES

Entre los otros aspirantes se encuentran el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, la expanista y diputada federal electa Margarita Zavala y el chilango Jorge Romero Herrera quien anda diciendo por ahí que él va a ser el próximo coordinador pero la decisión está en veremos.

LUCHITA

Chago Creel también hace su luchita para posicionarse como el futuro líder de la bancada azul. Por ejemplo, ha propuesto sostener un diálogo con el inquilino de Palacio Nacional “sin generar provocaciones ni desencuentros”, “en buena lid, sin mentiras ni hipocresías”. El silencio ha sido la respuesta hasta el momento.

EL BUENO

Pero la que no ha dicho nada, es la exprimera dama y excandidata presidencial Margarita Zavala. De todas maneras, hay quienes consideran que no podría encabezar al grupo parlamentario panista porque ella renunció a este partido, pero sin duda jugará un papel relevante en San Lázaro. No obstante, Romero Hicks sería el indicado para seguir coordinando a los legisladores de Acción Nacional a partir del primero de septiembre.

RESPUESTA

Tarde pero finalmente el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre salió al paso para declarar que habrá una “respuesta aplastante” contra los multi homicidas de Salvatierra. Si dice eso, es porque ya tiene los pelos de la burra en la mano y seguramente no tardarán en presentar a los presuntos responsables de esa atrocidad.

PENA

Masacres como esa han orillado a volver a pensar en la posibilidad de que se restablezca la pena capital en México. En diciembre de 2005 fue abolida esa práctica, pero al ver que la delincuencia actúa no sólo con más saña sino que es más sanguinaria y que atenta contra personas inocentes, podría renacer la posibilidad de reabrir el debate como se hizo en el Senado, en febrero del 2020, pensando en la posibilidad de imponer la pena a los feminicidas.

¿DERECHOS?

En ese entonces, el senador de morena Ricardo Monreal calificó la propuesta como “una barbaridad”. ¿Y lo que hacen los criminales qué es entonces? En fin. Se alega que la pena de muerte no se puede instrumentar en la república mexicana porque, además, nuestro país firmó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos conocida como “Pacto de San José”, que establece restricciones a la pena de muerte en las naciones que lo firmaron. ¿Los derechos humanos? Derecho a la vida, sí, pero ¿Y los derechos de las víctimas? Ah, sí. Los delincuentes “también son pueblo”.