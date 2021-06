PREOCUPACIÓN

La situación que se vive actualmente en el municipio de Moroleón, desde que asesinaron a la entonces candidata a la alcaldía Alma Rosa Barragán, es alarmante; sin embargo, no vemos que haya una reacción inmediata ni de las autoridades estatales y mucho menos de la Federación ¿Dónde están la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Ejército? Moroleón vive un estado de excepción y no se está haciendo nada al respecto.

MIEDO

La hija de la candidata masacrada fue quien, en sustitución de su difunta madre, ganó las elecciones al ocupar ella la candidatura. Alma Denisse Sánchez Barragán es la alcaldesa electa pero ella tuvo que huir de Guanajuato y obviamente de su municipio ante la amenaza que hay en su contra. ¿Cómo va a poder gobernar un municipio secuestrado por el crimen organizado?

SEGURIDAD

Cuando se ve forzada a regresar a Moroleón, lo hace fuertemente escoltada pero sólo cuando ingresa al estado. Fuera de aquí que se rasque con sus uñas”. Algo debe estar padeciendo esta valiente mujer, además de la lamentable pérdida de su madre, como para haber salido de la entidad. Ya solicitó el apoyo de las FSPE pero primero tiene que hacerlo por escrito. Vean ustedes hasta dónde llega el burocratismo pese a la gravedad de la situación y que le van a contestar “a la brevedad”. Ella no confía en la Guardia Nacional ni en las fuerzas armadas.

URGENTE

Es, por el momento, uno de los casos que se conocen en que las autoridades electas pasan por difíciles momentos, pero no ha de ser el único en la entidad pues el gobernador ha dicho que atenderá esa petición “y la de los otros 45 alcaldes electos”, por si se necesita. En fin. Es urgente que se le dé respuesta a Alma Denisse pero con personal de seguridad altamente confiable. ¿Cuándo había vivido Guanajuato una situación así?

DIÁLOGO

Habla bien del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el hecho de haberse comunicado directamente con cada uno de los 46 presidentes municipales electos de la entidad para anunciarles que trabajará de la mano con todos y cada uno de ellos. Se quiera reconocer o no, es lo que haría un auténtico demócrata. Por poner un ejemplo. La Ciudad de México quedó dividida, luego de las elecciones, en dos zonas: la fifí y la de chairos. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno dijo que no dialogará con los alcaldes de la oposición. Pero ella no se manda sola. Es evidente que recibió órdenes tajantes del “falso mesías”, su protector.

UNIDAD

A diferencia de esa actitud, en Guanajuato el mismo gobernador sabe que no está el horno para bollos, que hay que gobernar para todos los guanajuatenses sin colores partidistas; que respeta la voluntad popular, sobre todo aquella que no favoreció a los candidatos de su partido; y que en este caso no son los partidos, es la ciudadanía para la que se va a gobernar. Hasta ahora, DSRV no ha generado odio ni división como sí se está haciendo en Palacio Nacional sobre todo en las mañaneras. Es tiempo de unidad, de reconciliación, no de odios ni venganzas estúpidas como las del oriundo de Tepetitán, Macuspana.