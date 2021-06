PARTIDOS

Una de las características del proceso electoral 2020-2021, que se destacó con tener “la madre de todas las elecciones”, fue la participación de enorme cantidad de partidos políticos, además de los tradicionales que ya conocemos como son el PAN, el PRI, morena, el Verde y el PRD. Las nuevas organizaciones políticas como el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Movimiento Ciudadano, Fuerza Social por México, Partido del Trabajo (Nueva Alianza en Guanajuato) tuvieron una decepcionante actuación en los comicios.

ALIADOS

Desde su creación, varios de los dirigentes de esos partidos dijeron claramente que serían “aliados” de la autodenominada “esperanza de México”, como es el caso del PES, del Verde ni se diga, aunque no es de reciente fundación, así como el PT que por puro milagro ha estado conservando el registro y que también ya tiene tiempo en la palestra, pero la mayoría de ellos han nacido con la idea de sobrevivir a costillas del partido gobernante, en este caso de morena. Ni modo que digan que no.

DEMASIADOS

A nuestro juicio, son demasiados partidos políticos que representan sin duda una importante sangría para el erario público. Hay quienes opinan, sin embargo, que es sano el “pluralismo político” en un régimen democrático. En Guanajuato, por ejemplo, contendieron once partidos políticos con resultados francamente irrisorios. Tuvieron mejor actuación los escasos candidatos independientes.

REFORMA

Por ello, en la posible reforma a la ley electoral que dicen está en puerta, debe considerarse la necesidad o no de tanto partidejo, analizar el modelo de sistema de partidos políticos que debe imperar en México, posiblemente que haya nuevos partidos pero auténticos, no meros membretes, como dice Miguel Carbonell, investigador del Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

DEMOCRACIA

Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) dice que donde no hay partidos políticos como entidades aglutinadoras del consenso de los ciudadanos, simple y sencillamente no hay democracia. Agrega que una democracia siempre debe tener abiertas las puertas del sistema de partidos para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. “No hay ninguna sociedad moderna que no sea plural, y justo por eso el sistema de partidos es inherente a toda forma de gobierno democrática…”. Es lo que opinan los expertos. Los Estados Unidos no tienen tantos partidos, de hecho, es bipartidista, y tiene una democracia exitosa.

REGISTRO

En nuestra entidad, como decíamos, contendieron once partidos políticos. A reserva de lo que determinen los tribunales ante las impugnaciones y solicitudes de nulidad de la elección en algunos distritos y municipios, se dice que seis de ellos perderán su registro: Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, PT, Nueva Alianza y PRD. ¿Para eso hay que abrir la puerta para crear partidos que sólo son flor de un día y gastan recursos a manos llenas y postulan candidatos que luego declinan? Usted qué opina.