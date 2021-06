ASPIRACIONISTA

El diputado del Partido del Trabajo pero abiertamente morenista Gerardo Fernández Noroña se ha destapado como aspirante a la presidencia de la República. Con ello, contraviene al “falso mesías” -por el que incluso ha derramado lágrimas amargas- quien, en las mañaneras, atacó a la clase media a la que tachó de “muy individualista, aspiracionista, sin escrúpulos morales de ninguna índole, partidaria de que el que no transa no avanza, con mentalidad egoísta”, etc., etc. Y además la culpa del retroceso, más bien dicho, de la debacle de morena en la Ciudad de México. Así Noroña. Es aspiracionista.

IMPUGNACIONES

Sesenta y una impugnaciones en contra del cómputo de las elecciones municipales y validez de la elección de ayuntamientos; expedición de las constancias de mayoría; asignación de regidores de representación proporcional; el cómputo distrital y validez de la elección de diputados de mayoría relativa, recibió el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG).

DE MORENA

Morena, por su parte, presentó recursos contra los resultados electorales en los municipios de Atarjea, Jerécuaro, Ciudad Solórzano… no, perdón, Pueblo Nuevo, León, Acámbaro y Valle de Santiago. No aparece el municipio de Irapuato pese a que su excandidato a la alcaldía anunció el día de ayer que pediría la anulación del triunfo panista; y el PRI se inconformó con la elección de San Felipe, Santa Catarina y Guanajuato capital. En fin. A esperar las resoluciones del pleno del TEEG que siempre ha actuado con imparcialidad y legalidad.

DOLOR

Quién lo hubiera imaginado, el mayoritario Partido Acción Nacional los municipios de San Miguel de Allende (donde ganó el PRI), Silao que perdió a manos de morena, Salamanca donde fue derrotado el panista Isaac Piña, para un total de doce recursos incluyendo el distrito local XIV de Salamanca. El blanquiazul es el partido que interpuso más impugnaciones, seguido de morena

SIN AGUA

Vecinos de la calle Sicilia, en el fraccionamiento El Refugio, llevan casi 15 días sin servicio de agua potable. Están desesperados. Dicen que reportaron a la JAPAMI en varias ocasiones, pero los burócratas literalmente los mandaron por un tubo. Es inaudito que sin mediar explicación corten el suministro del líquido a un importante número de irapuatenses y que no atiendan los reportes. En caso de que el servicio esté interrumpido por una falla en la red o una fuga, pues entonces que tengan un mínimo de cortesía de avisar a los usuarios a quienes no perdonan el cobro por un consumo que no hicieron.

CRUELDAD

Por lo visto, quienes están al frente del organismo operador de agua ya se echaron en la hamaca a sabiendas de que la actual administración municipal está a punto de expirar. Ya les vale. Apenas ayer hizo acto de presencia una cuadrilla de trabajadores para reparar algo de la tubería. Es posible que, como el de El Refugio, tengan innumerables reportes qué atender, pero creemos que deben darles prioridad por tratarse de un servicio tan elemental. Si el responsable de atender esos detalles no puede, ¡que renuncie!