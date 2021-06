LIBERTAD

La libertad de expresión es un derecho que no solamente atañe la prensa, a los periodistas, a los medios de comunicación. Es para todos los ciudadanos. Es un derecho fundamental de todas las personas; sin embargo, desde el año de 1951 en la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se instauró esta fecha para esta celebración que hoy por hoy está marcada por la violencia, por parte de los enemigos de la libertad de expresión.

LETALIDAD

No hay nada qué festejar. México está considerado como uno de los países más letales para quienes ejercen el periodismo. La inmensa mayoría de los asesinatos han quedado en la impunidad a causa de la corrupción política. Desde antes de la pandemia y con el inicio del ejercicio gubernamental de la autodenominada 4T, el escenario que se enfrenta en el país es de incertidumbre, aunado a la censura, a los intentos de implantar la “ley mordaza”, la intolerancia de políticos y funcionarios a la crítica.

REGATEO

Desde Palacio Nacional, los ataques, las descalificaciones, las amenazas contra medios de comunicación y periodistas es constante; ni siquiera diarios internacionales se han salvado de esas agresiones por parte de López Obrador, lo que ha colocado a los periodistas en estado de indefensión. Artículo 19 ha documentado 138 asesinatos de periodistas del año 2000 a la fecha, de los cuáles 18 se han registrado durante el obradorato que, además, ha regateado fondos para proteger a los periodistas y a defensores de derechos humanos.

REVÉS

En este espacio comentamos que Luis Alberto Villarreal García, candidato a la alcaldía de san Miguel de Allende por elección consecutiva, literalmente se había alzado con el triunfo luego de que este lo proclamó a los cuatro vientos. Peeero resulta que el destino le jugó una mala pasada y que se le revierte. El priista Mauricio Trejo Pureco, quien ya fue alcalde, lleva una clara ventaja por encima de “Sergio el bailador”, es decir, Villarreal a quien, por cierto, también se conoce como agresor de periodistas. Todo cae por su propio peso.

QUÉ MAL

Pues no resultó como se esperaba. Morena conserva una mayoría simple, pero mayoría, al fin y al cabo, en el Congreso federal. La idea de la alianza opositora era reducirla a su mínima expresión pero no pudieron o no supieron cómo. De las 15 gubernaturas en juego, la “esperanza” de México va ganando en once de ellas. Entonces ¿qué pasó? En Guanajuato morena no tuvo mayor presencia. El partido blanquiazul la lleva de calle.

DISTRITO 09

Aquí en Irapuato, el ex director de Guanajoven y candidato a diputado federal por el PAN distrito 09 Irapuato y Silao, Jorge Romero, convocó a rueda de prensa para anunciar que la tendencia electoral le está favoreciendo hasta el momento. En el mismo sentido están Víctor Zanella y Susana Bermúdez que compitieron por la diputación local en los distritos 11 y 12. Zanella va por la reelección. El independiente a la alcaldía fresera Víctor Saavedra, superó al PRI en votación.