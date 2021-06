VIRTUALES

Candidatas y candidatos de algunos municipios del corredor industrial, a saber, Irapuato, León y Celaya, se están declarando ganadores de estos comicios. Son resultados preliminares pero dicen tener las actas con las que estarían validando un eventual triunfo sobre sus más acérrimos enemigos de morena y sus satélites. Las cosas caen por su propio peso y en el ámbito federal, todo indica que en Guanajuato los candidatos blanquiazules podrían alzarse con la victoria; sin embargo, el cómputo oficial será el que lo determine.

VENTAJAS

En simultáneas ruedas de prensa, los diversos aspirantes dieron a conocer las ventajas que tienen sobre los candidatos rivales. Acompañada de los candidatos a diputados federal y locales Jorge Romero, Víctor Zanella y Susana Bermúdez, se proclama ganadora a la alcaldía fresera Lorena Alfaro García quien da fuerte sacudida al contrincante de morena José Aguirre Gallardo quien, sin embargo, anuncia que va a impugnar. Ya lo sabíamos.

POSICIÓN

Otros candidatos de Irapuato como Karen Guerra del PRI, con todo el valor civil salió a dar la cara para reconocer que no tuvo éxito. Habrá que reconocerle que gracias a la campaña, con profundo sentido social, que realizó, logró posicionar a su partido político al que se creía desahuciado. El porcentaje preliminar es simple y sencillamente asombroso.

EXITOSO

La estrella del futbol, psicólogo y contador público Víctor Saavedra hizo, a su vez, un digno papel en esta contienda. Fue un candidato respetuoso, con una campaña política de altura, civilizada, pero además tuvo que remar contra la corriente como candidato independiente pues se enfrentó a sinfín de obstáculos. Aun así, el papel es más que decoroso.

BAJO PERFIL

Saavedra incluso superó a otros aspirantes cuya soberbia definitivamente los hundió. Nos referimos a Francisco Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano, quien primero anduvo tocando las puertas del PAN y de morena sin tener éxito, hasta ser aceptado por el partido naranja. Fue un perfil no apto. Imagínense si cualquier otro partido lo hubiese postulado. Derrota segura.

ALEJANDRA

Allá en la ciudad de León, la panista Alejandra Gutiérrez también proclamó su virtual triunfo sobre el ex panista y ahora morenista Ricardo Sheffield Padilla a quien, según los informes preliminares, le dio una paliza en las urnas. No modo. El ex director de Profeco -quien ya fue presidente municipal leonés por el PAN- va a decepcionar al “falso mesías”.

PREDOMINIO

En Salamanca no ha salido “humo blanco”, la contienda está muy cerrada entre Isaac Piña, del PAN, y César Prieto, de la 4T, pero en San Miguel de Allende aventaja Luis Alberto Villarreal y en Celaya el ex priista pintado de azul Xavier Mendoza Márquez se declara el ganador. Con estos resultados preliminares, el PAN sigue mostrando su predominio en Guanajuato desde hace 30 años.