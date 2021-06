CONFLICTOS

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tan vilipendiados por la “esperanza” de México, enfrentarán otra prueba de fuego este domingo 6 de junio. Los partidos políticos que se sienten perdedores aún antes de que el ciudadano acuda a las urnas, están preparados para alegar “fraude electoral”, para generar conflictos postelectorales en los que son expertos, para dirimir el resultado de los comicios en los tribunales y buscar la anulación en donde no se vieron favorecidos. Están desesperados.

MUJERES

Para ellos, la voluntad popular no vale. Y una de las causas de esa inminente derrota puede ser el voto de 2 millones 388 mil 501 mujeres inscritas en la Lista Nominal del estado de Guanajuato, mismas que pueden a ser el fiel de la balanza, luego de que a nivel nacional ellas fueron duramente atacadas, desestimadas, por “ya saben quién”. Los colectivos feministas, las mujeres en general, seguramente no van a olvidarse de esos agravios.

CHAPULINISMO

Falta poco para que concluya una tercera fase del proceso electoral 2020-2021 por así decirlo. Primero fueron los pre registros y precampañas de candidatos; luego el registro y campañas; ahora se acerca la hora de la verdad este domingo 6 de junio día de las elecciones. Se calcula que proceso y jornada electoral concluyan entre julio y agosto del presente año.

CHAPULINES

Como en elecciones anteriores, esta vez no podía faltar de nueva cuenta el chapulinismo, los cambios de piel, las traiciones, las declinaciones, las jugarretas en contra de sus propios partidos, las deserciones, etc., por parte de politiquillos que cambiaron de bando por una candidatura, incluso aquellos que se decían “ciudadanos químicamente puros” fueron seducidos por un partido equis. No hay congruencia, mucho menos dignidad. Pero de los males, el menor. No cabe duda. No hay más.

A VOTAR

Pero hay que salir a votar este domingo. Hacer de estas elecciones una fiesta cívica y familiar. Nunca como ahora se ha escuchado en las calles el interés popular por ir a las urnas. La percepción ciudadana es la de ir a atajar el autoritarismo, la de votar por la democracia, por la apertura al diálogo, por la tolerancia, por los valores, no por las ambiciones groseras de perpetuarse en el poder.

FIESTA

Hay que ir a votar, hay que invitar a toda la familia con credencial de elector, a los amigos, a los compadres, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Es muy importante hoy más que nunca. No lo dejemos a la desidia.

LEY ELECTORAL

Después de las elecciones, efectivamente conviene revisar la Ley Electoral. No puede ser posible que existan tantos partidos políticos, la inmensa mayoría que sólo sirven para sangrar los recursos públicos. No son opción política para el ciudadano y sus porcentajes de aceptación son francamente ridículos.