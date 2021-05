BARBARIE

Ha cimbrado hasta sus cimientos, el cobarde asesinato contra la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, mientras realizaba un acto de campaña. Apenas ayer diarios de OEM dábamos cuenta de las declaraciones de Santiago Roel Rodríguez, director de la organización civil Semáforo Delictivo, en el sentido de que el crimen organizado se había colado a los procesos electorales para influir en los resultados y controlar territorios. No sabemos, sin embargo, si este hecho sangriento esté vinculado a alguna banda criminal.

AVISO

Apenas hace poco más de una semana, en ese mismo municipio fue atacado a balazos el candidato de la alianza PRI-PRD por el distrito XX, Juan Guzmán Ramírez, en la avenida Ponciano Vega, también de Moroleón. Resultó con heridas menores. Al parecer fue un aviso. Lamentablemente la candidata no corrió con mejor suerte y fue abatida al parecer por par de sujetos que tripulaban una motocicleta, según las primeras versiones.

NO ES CASUAL

El proceso electoral se está convirtiendo en uno de los más violentos en toda la historia de Guanajuato. No es suficiente condenar el atentado. Es urgente que sea esclarecido y se castigue a los responsables. La secretaria de gobierno Libia Dennise García, a través de su cuenta en redes, condenó el hecho y se comprometió a que “no quede impune”. No es casual, sin embargo, este tipo de crímenes. ¿Quién está orquestando esta violencia?

POCAS PULGAS

Quien sigue mostrando que es de pocas pulgas, perdón, de mecha corta es el alcalde de morena a la alcaldía de León, el ex panista Ricardo Sheffield Padilla, quien pegó el grito en el cielo y ganas no le faltaron de golpear al periodista que lo entrevistaba. Sheffield dijo que de ganar la elección aplicaría el modelo federal en seguridad. ¿Cuál? ¿El de “abrazos, no balazos”?, interrogó el reportero, a lo que Sheffield lleno de ira respondió: “¡No seamos ridículos, eso es lo que dice la oposición y tú no eres oposición…!”. Pero Sheffield tiene escasa memoria. Ya se le olvidó que fue su jefe López Obrador el de esa “estrategia” la cual ya estamos viendo que en Guanajuato no le está resultando ni tampoco en todo el país.

DECLINACIÓN

Nada más porque sus proyectos de gobierno “son similares” (nada más le faltó agregar: “pero más baratos”), la candidata del partido Fuerza por México a la alcaldía de Pénjamo, María Esther Flores Tafoya, de facto está renunciando a la candidatura disfrazada de “declinación” a favor del candidato del PRI Pedro Chávez Arredondo.

PROYECTO

En las encuestas que se han estado publicando, Chávez Arredondo se encuentra en una posición nada privilegiada pues su rival político del PAN, Omar Gregorio Mendoza Flores, le lleva una considerable ventaja de dos a uno. No se puede declinar a favor de un “proyecto de gobierno” que nadie o muy pocos conocen ni se va a aplicar porque nadie tiene asegurado el triunfo.