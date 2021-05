PERSECUCIÓN

“No puedo encubrir a nadie. No soy tapadera”, dijo en la mañanera el inquilino de palacio nacional López Obrador en relación a la cacería humana que ha desatado, por parte de la Fiscalía General de la República, contra el gobernador de Tamaulipas el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, hechos presuntamente constitutivos de delito como son los actos de su hermano Pío López Obrador, de su prima Felipa Obrador, del canciller Marcelo Ebrard este por la tragedia en la Línea 12 del Metro, así como por la liberación de Elpidio “El Chapito” Guzmán, etc., no son medidos con la misma vara.

IMPUNIDAD

Si el todavía gobernador de Tamaulipas es responsable de hechos ilícitos, sin duda debe pagar con cárcel. Los mexicanos estamos hasta la madre de políticos delincuentes, pero también de que desde Palacio Nacional se aplique aquella frase del clásico que dice: “a los amigos justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas” y esto viene a comentario porque “distinguidos” militantes morenistas como el frustrado candidato a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y el diputado federal de Puebla, Saúl Herrera, que han sido acusados de abusos sexuales, gozan de total impunidad.

DESASTRE\u0009

Por esa razón se interpreta que contra García Cabeza de Vaca hay una persecución política para, primero, desviar la atención de los graves problemas nacionales y de la ineptitud de la “cuatro te” y, segundo, para obtener votos para el 6 de junio, dado que diversos sondeos dicen que los candidatos de morena sólo van a ganar dos de 15 gubernaturas y van a perder hasta la mayoría simple en el Congreso federal, es decir, morena se encamina a un desastre electoral por sus propias acciones y omisiones.

INSTRUMENTO

Aquí en Guanajuato, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jesús Oviedo, dijo en la sesión del pleno del Congreso que en su partido no solapan a nadie y que quien la deba que la pague, pero que en lo que no están de acuerdo es en que se utilicen medios al alcance del poder para hacer de ellos instrumentos que sirvan para atacar y acallar a los adversarios políticos.

VENGANZA\u0009

El líder cameral señaló que el gobierno federal de morena “está desesperado ante el avance de la oposición recurriendo a “estrategias” en contra de quienes lo cuestionan”. Aunque Oviedo no lo mencionó, esta acción de la 4T contra el mandatario tamaulipeco pudiera tener su origen en la exhibida que les puso cuando, a raíz del terrible apagón de diciembre que afectó a varias entidades, la CFE dijo que había sido por “un incendio de pastizales” y hasta presentó un oficio en ese sentido que resultó ser falso.

DERROTA ANTICIPADA

“Queda claro que existe una desesperación de morena ante la posible pérdida de las alcaldías de Ciudad Victoria, Tampico y Nuevo Laredo y principalmente, la mayoría en la Cámara de Diputados federal, lo que evidencia una desesperación por recuperar los votos, que, a pulso, han perdido”, dijo Oviedo.