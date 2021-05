ENGAÑO

Las vacunas contra el coronavirus o contra otras enfermedades, no se le deben a López Obrador; no salen del bolsillo del inquilino de Palacio Nacional; son producto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos con mucho esfuerzo. Los apoyos como becas, ayuda a adultos mayores, etc., tampoco son del dinero del presidente de México, como falsamente lo han hecho creer los “criados de la nación” a los beneficiarios cuando los están repartiendo.

LUCRO

Los candidatos de morena, sin embargo, están lucrando políticamente con los programas sociales y de salud para efectos clientelares, cometiendo descaradamente un delito electoral. No es gracias a morena que existen esos escuálidos apoyos, que no son otra cosa que migajas, limosnas o miserables dádivas aprovechando la necesidad de la gente. Recibir alguna de esas “ayudas” no obliga a votar por los abanderados de la mal llamada “esperanza” de México. Es falso que si gana el PAN, el PRI o el PRD vayan a desaparecer esos programas. Es una mentira que eso vaya a ocurrir.

APLAUSOS

Nunca en un debate de candidatos se había visto que el público asistente el cual, se supone, debe observar un comportamiento imparcial, haya prorrumpido en aplausos hacia uno o una de las contendientes, como fue el caso del debate ocurrido en la ciudad de León, en el que el candidato de morena y ex panista Ricardo Sheffield Padilla quiso poner entre la espada y la pared a la puntera Alejandra Gutiérrez, al preguntarle que si aprobaba la gestión del fiscal Zamarripa pese a tanta ola de violencia.

BARRIDO

Ale -como la conocen- respondió textual: “hay políticos que brincan de partido y no solamente cambian de color, sino que cambian sus principios y cambian sus valores. De repente salen a pedir el voto a favor del gobierno estatal y municipal, recordemos 2015, y un de repente ya todo está mal. Le comento rápidamente. Siempre he sido mujer que estudia las acciones que toma, que siempre he sido responsable y, sobre todo, que siempre he trabajado en beneficio de la gente. Nosotros vamos a seguir trabajando por la seguridad. Lo que no se vale es que hoy nos vengas (Sheffield) a decir que vas a tomar varias acciones, cuando vemos que a nivel federal no están tomando las acciones debidas…”. Fue aquí donde prodigaron aplausos a la panista. Por cierto, quien acudió al debate en calidad de “halcón”, perdón, de observador para pasar el reporte a su jefe Jesús Ramírez fue LordMolécula quien dijo que sólo estaba de puuura casualidad.

PLANILLA

Por cierto, el consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aprobó por unanimidad a los nuevos integrantes de la planilla de Sheffield para sustituir a los que le renunciaron. Los nombres son: Sindicatura 2, Iván Omar Plasencia Navarrete y suplente; y las regidurías 6, 7, 8, 9 y 10 Luis Ernesto Gaytán Villegas, Evelyn Daniela López Guzmán, Aarón Lira Patlán, María del Rosario Acosta Cortés y Jaisel Fabricio Rodríguez Nava. Conforme se acerca el día de las elecciones, los abanderados de morena siguen perdiendo puntos.