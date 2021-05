CACERÍA

Primero,, con el estado de Tamaulipas y después, con el de Nuevo León, la “cuatro te” ha desatado una cacería feroz contra el gobernador de la primera entidad y contra los candidatos punteros neoleoneses de Movimiento Ciudadano, Samuel García y del PRI, Adrián de la Garza. Pero no conforme con ello, ahora la embestida vino contra el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

MENTIRA

Desde la mañanera, López Obrador dijo que por considerarlos fraude electoral, remitiría a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fepade) los vales “Grandeza” del gobierno del estado, que implementó ese programa para reactivar la economía y apoyar a los guanajuatenses que se quedaron sin empleo por los efectos de la pandemia del coronavirus; sin embargo, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que persigan un fin clientelar y dijo que son legales.

DISTRACCIÓN

Esta es otra de tantas “estrategias” del tabasqueño para distraer la atención sobre los graves problemas que sufre el país, como resultado de su mal gobierno, y se olviden los mexicanos de la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en donde han muerto 26 personas, más 79 lesionadas. Pero, además, al verse en desventaja en las preferencias electorales por su pésimo desempeño, trata de ayudar a sus candidatos en Guanajuato que nomás no dan una…

POSDEBATE

Una de las candidatas que se vio con mayor soltura en el “debate” organizado por el IEEG para abanderados a la alcaldía de Irapuato fue la priista Karen Guerra quien dio muestra de su conocimiento de lo que es la administración pública municipal y las responsabilidades que competen a la misma, a diferencia de otros aspirantes que mostraron un desconocimiento profundo.

EXPERIENCIA

En Fresópolis van once candidatas y candidatos a la presidencia municipal. De todos ellos, la de mayor experiencia es la panista Lorena del Carmen Alfaro García y, en ese orden, Karen Guerra; el exfutbolista estrella de la Trinca Víctor Saavedra; y del PRD, Ma. Guadalupe Pérez Solís quien sorprendió por sus propuestas y párele de contar.

ABURRIDO

En otros candidatos (as), inclusive los más experimentados, fueron presa del nerviosismo, pero en general el debate que no es debate se volvió soso sobre todo por la gran cantidad de participantes, pero fue la candidata del tricolor la que de plano lo salvó del fracaso, lo que seguramente le valió algunos puntos extra en las preferencias. De las siete mujeres -por 5 varones- sólo tres sobresalieron. Las moderadoras muy cargadas hacia una de las participantes.

QUÉ POCA…

En morena hay desesperación. Su candidato salió muy raspado y sin la mínima defensa, ante los embates de algunos de sus contrincantes. Debido a que los abanderados morenistas no repuntan, los “buitres de la nación” se han dado a la tarea de amenazar a los beneficiarios de programas clientelares diciéndoles que si no votan por el guinda, ya no recibirán ese beneficio. Qué poca, ¿no?