VIACRUCIS

Los propietarios de vehículos particulares padecen la peor de las pesadillas ante el infame burocratismo que priva en las oficinas recaudadoras del gobierno del estado. Para realizar un cambio de propietario, una baja, un canje de placas los ciudadanos se enfrentan a empleados insensibles, de nulo criterio, incapaces de dar una solución ni mucho menos de agilizar los trámites. Antes bien, ponen trabas y trabas ¡y eso que representan ingresos para las arcas estatales!

¿SIMPLIFICACIÓN?

La Ley de “Mejora” Regulatoria del Estado de Guanajuato, claramente especifica en el artículo 2 del primer párrafo, entre algunos de sus objetivos, explicitar las obligaciones de las autoridades estatales y municipales en la implementación de políticas públicas, etc., etc… y la simplificación de los trámites y servicios; sin embargo, permea la improvisación y el pésimo servicio hacia los contribuyentes. Aunque, si usted revisa la esa ley, se dará cuenta que está igual de engorrosa.

INDIGNO

Cuando una persona acude a realizar un trámite como los que mencionamos, resulta que el burócrata primero tiene que terminar de almorzar su torta de huevo y su refrescote de dos litros. Hasta después se digna atender al público y de mala gana. Cuando hace la revisión de los documentos que se requieren, le dice a su “víctima” que están bien, que pase a la siguiente ventanilla.

VUELTAS

La gente, que debió sacar cita con semanas de anticipación, llegar dos horas antes para formarse en la fila de unas 500 personas, cuando llega a la siguiente ventanilla, otro empleado le dice ¡que su documentación está mal o que le falta tal o cual papel cuando su compañero había dicho que estaban bien! ¿No es desesperante? Cuando el causante regresa con el papel que “le faltaba”, resulta que ya es la hora de salida, que ya no puede ser atendido.

PROMESAS

Todo eso, que no ha sido tomado en cuenta por los burócratas dorados o altos funcionarios o si lo saben fingen demencia porque son igual o peor, irrita a los ciudadanos y entonces recuerdan que, en campañas políticas pretéritas, esos funcionarios que hoy detentan el poder prometieron acabar con esos lastres, pero a la fecha no han cumplido. Ya estamos en otro proceso electoral y es el Cuento de Nunca Acabar. ¿No hay sanciones contra esos malos empleados públicos? Ni cara tienen de pedir el voto.

OLA COVID

Los ciudadanos hemos empezado a relajar las medidas sanitarias. Centros comerciales, plazas, mercados públicos, etc., han registrado una intensa movilidad de personas creyendo que porque sólo unas cuantas han sido inmunizadas contra la peste del siglo, ya no va a haber enfermos. Se equivocan. El problema estriba que hay muchos niños, susceptibles de contraer el virus, por todas partes. El riesgo es que al llegar a sus hogares podrían contagiar a otras personas que no han recibido la ampolleta. Las autoridades como que también se confiaron. Es cierto que hay llamados “a no bajar la guardia”, etc., pero no es suficiente. Se requiere seguir aplicando mano dura para no perder el control.