DESESPERADO

Como una manera de desviar la atención del desmantelamiento de su planilla a la que han renunciado varios candidatos a síndico y regidores, Ricardo Sheffield Padilla, candidato de morena a alcalde de León, ha decidido emprender una guerra sucia contra acciones que benefician a población vulnerable en el estado. Aquí lo que llama la atención son las posturas contradictorias tanto del ex panista y hoy morenista leonés como de su jefe el inquilino de Palacio Nacional.

TÁCTICA

Desde las mañaneras, amlo abierta y descaradamente realiza proselitismo, ataca a candidatos de otros partidos y mete las manos en el proceso electoral y ahí no dicen nada, amén de que trae a sus lacayos de la nación, pagados con recursos públicos, en campaña, regalando despensas, entregando becas a los ninis, etc. Ven la paja en el ojo ajeno, pero no la vigota que traen en el propio, diría el clásico o, como dijo el otro: “escupen para arriba”. Uno más: “se rasgan las vestiduras”.

AGRESIÓN

Algunos candidatos de los partidos rémora de morena están mostrando su lado violento. El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la diputación federal por el distrito VI de León, Basilio Magaña agredió al camarógrafo Samuel Tamayo. El energúmeno sujeto arremetió a golpes contra el periodista cuando estos realizaban una grabación, pero no lo hizo solo; como cobarde que es, lo hizo con ayuda de sus secuaces.

¿DEBATE?

Mañana jueves se llevará a cabo el debate entre las candidatas y candidatos a la alcaldía de Irapuato… en la ciudad de León. ¿Por qué allá? Sus razones tendrá el IEEG pero ese es un desprecio a los electores irapuatenses. Se confirma la asistencia de Lorena Alfaro, la abanderada blanquiazul, quien en principio había dicho que no asistiría. Creemos que entre ella y Karen Guerra, del PRI, estará el foco de atención por la experiencia y preparación que tienen en el ámbito municipal, si no, ¿quién más?

FORMATO

De los demás contendientes se espera haya por lo menos una pizca de civilidad y enfoquen sus baterías en realizar propuestas, en presentar sus proyectos, porque pese a que van muy avanzadas las campañas, la población fresera casi no los conoce, aunque se ve difícil porque la tentación de “ganar” el debate a base de descalificaciones es grande y no van a desaprovechar los reflectores. Por lo demás, el formato del IEEG no convence a nadie y, más que un debate, parece un simple foro.

EN LEÓN

También en León hoy es el debate entre las candidatas y candidatos de la capital zapatera. Está confirmada la asistencia de los 10 contendientes a saber: Alejandra Gutiérrez por el PAN; Juan Pablo Marún, del PRI; Sergio Contreras, del Verde Ecologista, entre otros, que se verán las caras hoy a las 9:30 de la noche. Ah, también participa Ricardo Sheffield Padilla pero con una planilla incompleta por la renuncia de algunos de sus integrantes. Seguro saldrán chispas de este encuentro por la radicalización que traen los de la morena.