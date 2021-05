BURLA

Familiares de las 26 personas fallecidas en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México no bien terminan con su duelo ni han recibido indemnización, cuando ayer la mañanera mostró el verdadero rostro del inquilino de palacio nacional: el valemadrismo a la tragedia, la falta de respeto a las víctimas y una hipócrita actitud hacia las madres mexicanas. ¿No que no le gusta la demagogia?

SHOW

Hace días, la prensa le cuestionó el por qué no había acudido a visitar la zona de desastre, a los hospitalizados y a los familiares de las víctimas y dijo, entre otras cosas, que “eso tiene que ver más con lo espectacular, con la hipocresía, con la demagogia de antes”, etc., etc. ¿El show de la cantante Eugenia León en la mañanera ¿no tuvo que ver con lo espectacular? Es la doble cara, la moralina, la farsa, el circo y la hipocresía cuatroteísta.

AL CARAJO 4T

Por esa y muchas razones, hay que salir a votar el 6 de junio; faltan menos días, se acerca el “Día D”. Según encuesta de México Elige, la oposición ya empató técnicamente a morena en las preferencias y con posibilidad de seguir en ascenso.

OPCIONES

Dice Macario Schettino: “las opciones para el 6 de junio son entonces muy claras: el país de un solo hombre, autoritario y mentiroso, de pobre visión, pero de gran ambición, o continuar el arduo proceso de construir mejores reglas para la convivencia”.

CARAVANA

Mientras López Obrador montaba su show, en el exterior de palacio nacional madres de familia clamaban por ayuda para localizar a seres queridos desaparecidos. La indiferencia, oídos sordos, fue la respuesta. En la capital del estado se llevó a cabo la Séptima Caravana Internacional de Búsqueda, integrada por 22 colectivos del país de once estados y 25 ciudades; era impresionante ver el dolor de las mamás que no saben dónde están sus hijos y que no pudieron celebrar el 10 de mayo. Ojalá esas personas se den cuenta que hay un presidente inhumano.

SE DESPLOMA

Allá en la ciudad de León, el candidato de morena a la alcaldía, Ricardo Shfeffield Padilla está a punto de quedarse sin planilla. Jorge Marcelino Trejo, quien figuraba como candidato a síndico, renunció “por falta de tiempo para andar en campaña”, dijo. Pero eso no es todo.

DESBANDADA

Se corre el rumor de que otros candidatos a las regidurías también piensan abandonar el barco., a saber: Edith Cristina Medina en la posición 5; Dany Ángel Martínez Muños, de la 6 y su suplente; Margarita Carolina Jiménez Rebollo (7; Gabriela Leo Lim Vázquez (9); y Luis Fernando Cerca Mancilla (10). Incluso existe la posibilidad de que el propio Sheffield tire la toalla antes de tiempo, primero ante los desencuentros que ha tenido con las dirigencias y, segundo, porque al parecer no ha estado recibiendo el apoyo económico.