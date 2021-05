VALEMADRISMO

Aumentó a 25 el número de personas muertas por el colapso del paso elevado del Metro en la Ciudad de México y, a la fecha, López Obrador no se ha tomado la molestia de ir a visitar a quienes están hospitalizados y mucho menos a las familias que perdieron a un ser querido. Eso habla muy mal de quien dice que le tiene “un profundo amor al pueblo”. Pura demagogia. Tampoco se ha dicho si habrá alguna indemnización para los familiares de las víctimas.

FUTURISTAS

A raíz de esta tragedia, muchos analistas están más preocupados en comentar los efectos que provocará la caída de la Línea 12 del Metro en el futuro político de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum -a quienes se considera presidenciables- que la atención a las víctimas, que en saber las causas del percance, en fin, que en conocer nombres y apellidos a los funcionarios responsables. ¿A quién jodidos le importa en estos momentos si esos dos entes de la 4T van a ser o no candidatos?

¡A BOTARLOS!

Y es obvio que, tanto a Ebrard como a la jefa de gobierno de la CDMX, no les importa la muerte de 25 personas ni las lesiones a 78 de ellas, como tampoco los cientos de millones de pesos en daños materiales. A ellos los que les preocupa en este momento es quedar fuera de la contienda presidencial en el 2024. Eso sí les asusta. Esta es la clase de políticos que tiene morena.

PÉSAME

Por eso, hay que salir a votar este 6 de junio para botar a todos aquellos que no han cumplido con las expectativas. Por cierto, la “escritora” e “investigadora” Beatriz Gutiérrez Müller expresó en redes su “más sentido pésame a quienes han fallecido tras el accidente en el metro de la Ciudad de México”. Les da el pésame a los muertos. ¿Será fake news?

REGRESO

No basta con que los maestros y profesoras de Guanajuato hayan recibido ya su vacuna contra el coronavirus. El alumnado no ha sido protegido contra esa enfermedad. Luego entonces no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, como lo pretende el gobierno. Hay un enorme riesgo de transmisión, Guanajuato sigue en semáforo “amarillo a secas” pero no está en verde. No por haber elecciones, se debe poner en peligro la salud de los guanajuatenses.

¿Y LA SEGUNDA?

Por lo pronto, la mayoría de los adultos de 60 años y más están inquietos porque no les han informado cuándo podrán recibir la segunda dosis, por ejemplo en Irapuato. Ya hasta rebasaron el tiempo de espera que les habían dicho y temen que la primera aplicación vaya perdiendo efectividad sin la segunda vacuna.

FIFÍS

De autorizarse el regreso a las aulas, los adultos mayores se expondrían a contraer la enfermedad y ese es su temor, de que resulten contagiados por los niños. Mientras tanto la federación no tiene para cuándo apliquen la segunda dosis en Irapuato. Mal, muy mal, la cuarta “transformación” pero todo es culpa de los fifís. ¿O no?