CHEPINA

Mientras en otros partidos políticos sus principales liderazgos han dejado abandonados a sus candidatos, en Acción Nacional la abanderada a la alcaldía de Irapuato Lorena Alfaro García -sobre quien no cesan los ataques por parte de sus enemigos políticos-, tendrá la visita de Josefina Vázquez Mota mañana jueves. La ex candidata a la Presidencia de la República, ex secretaria de Educación Pública, ex secretaria de Desarrollo Social y senadora viene a respaldar la campaña.

RESPALDO

El reto que tiene Alfaro García no es menor. Podría convertirse en la primera mujer alcaldesa de Irapuato. Quizá por ello le están echando toda la carne al asador. Vázquez Mota, por su parte, también viene a sumarse a la denuncia contra la violencia política de género hecha por Lorena, al grado de haber realizado una marcha hasta las oficinas del Instituto Electoral, denuncia que por cierto no se sabe qué trámite le ha dado el árbitro de la contienda.

VACUNACIÓN

Pues, dio inicio la jornada de vacunación para más de 135 mil maestros del estado de Guanajuato en diferentes sedes, una de ellas en la “bodegota Aurrerá”, no perdón, en las instalaciones del Inforum. La aplicación de la ampolleta se realizó con mucha agilidad, disciplina y orden y no es para menos porque no faltó que alguien descubriera que una que otra maestra ya iba preparada con la regla o la vara de membrillo para meter orden (es broma). Con razón hasta agua y manzanas les dieron. Al menos en Fresópolis.

LÍNEA 12

Por menos que eso, el responsable ya hubiera sido destituido. Tal es el caso del canciller Marcelo Ebrard Casaubón a quien se responsabiliza de la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en la que hasta el momento hay 24 personas fallecidas y 79 lesionadas, algunas de gravedad. Esa Línea 12, bautizada como la “Línea del Bicentenario”, se construyó durante la gestión de Ebrard como jefe de gobierno del Distrito Federal y desde entonces ha presentado una serie de fallas e inconsistencias que han derivado en una auténtica catástrofe.

DOBLE CARA

Pero ni Marcelo Ebrard ni su jefe han mostrado compasión ni pesar por las personas que perdieron la vida en este reciente accidente. No tienen dignidad. Ebrard, decimos, debió renunciar como canciller en lo que se realizan las investigaciones. De hecho, cuando terminaron las obras de la Línea 12, salieron a relucir una serie de corruptelas, de las que se derivaron varias órdenes de aprehensión, que obligaron a Marcelo a auto exiliarse en París, Francia, hasta que fue rescatado por el inquilino de Palacio Nacional. La tragedia le persigue. Cuando fue secretario de Seguridad Pública del DF le lincharon a unos policías en la delegación Tláhuac.

COLAPSO

Luego del colapso del tren, López Obrador jamás hizo acto de presencia en el lugar de los hechos. Simplemente le valió. Desde Luis Echevería, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Pena Nieto, todos ellos acudían a las zonas de desastre a coordinar los trabajos de rescate personalmente, excepto el actual presidente de 30 millones de mexicanos que ni el intento hizo. Y eso que estamos en pleno proceso electoral. Las calamidades se ciernen sobre la cuarta “transformación” no por azares del destino, sino por negligencia, ineptitud e incompetencia a la hora de gobernar. No es suficiente querer manejar al país con conferencias de prensa mañaneras las cuales, en realidad, ni para eso sirven. Sólo son instrumentos para polarizar a los mexicanos, descalificar a la prensa y exonerar delincuentes …